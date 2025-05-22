「凱旋9號」客輪加入台東離島航線 今在富岡漁港首航亮相

中央補助6千萬元，帆利航運公司耗資2億元全新打造的「凱旋9號」，今天加入台東離島航線。 （記者黃明堂攝）

2025/05/22 15:25

〔記者黃明堂／台東報導〕中央補助台東縣政府3億元，辦理民間5艘老舊客輪汰舊換新，每艘各獲補助6千萬元。由帆利航運公司耗資2億元全新打造的「凱旋9號」，今（22）日在富岡漁港舉行首航亮相，提供台東離島航線舒適、環保、高安全性的服務及優質航行體驗。

台東縣政府表示，繼今年3月底迎接首艘民間新船「天王星21號」投入綠島航線，同在新加坡打造的「凱旋9號」日前運抵臺灣，經過系列安全檢查、航前準備後，今天上午由副縣長王志輝、交通部航港局東部航務中心主任李彥明、立法院立法委員黃建賓、莊瑞雄、縣議會議長吳秀華、帆利航運董事長李數奼等人共同推動象徵啟航推桿，宣布凱旋9號即日起投入綠島與蘭嶼航線營運。

請繼續往下閱讀...

王志輝表示，綠島及蘭嶼的居民日常往返或旅客觀光皆高度依賴海運，為了改善離島船班的搭乘品質及安全，提升台東往來綠島、蘭嶼交通便利性、舒適度，縣府透過與交通部航港局的合作努力，成功向中央爭取補助款3億元，以改善離島船班的搭乘品質及安全，汰換5艘服務超過25年的老舊客船。

縣政府指出，公部門補助民間汰換舊船，不僅有助於提升離島航線服務品質，新船也將配合天災或疏運等作緊急調度規劃，除了旅遊旺季的船班，也將履行6年義務，於旅遊淡季期間每年提供至少50趟的航班服務，保障離島居民與遊客的基本交通需求，落實海運「偏鄉交通正義」。

業者帆利航運說明，「凱旋9號」全長42公尺，船寬8.5公尺，總噸位413，載客量達317人，新船採用創新的「單體雙尖艏」設計，能有效強化破浪性能降低衝擊力與浪阻，同時兼顧高速與節能表現，特別適用於航行前往綠島與蘭嶼風浪多變的海域。艙內空間上採雙走道與平整化設計，不僅大幅提升乘客動線與緊急疏散效率，也設有無障礙空間與友善設施以及寬廣的客艙空間，兼具安全性與舒適性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法