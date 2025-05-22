為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    40志工的生命故事 《角落的光》傳播善良種子

    台灣青年社會服務推展協會今日在台南政大書城舉辦《角落的光》新書發表會。（記者洪瑞琴攝）

    台灣青年社會服務推展協會今日在台南政大書城舉辦《角落的光》新書發表會。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/22 15:25

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣青年社會服務推展協會今（22）日於台南政大書城舉辦《角落的光》新書發表會，該書記錄了台南、高雄、屏東40位志工的生命故事及人生哲學，是全台第1本介紹各領域志工的報導文學，希望能夠傳播善良種子，種出更大片有情天地！

    協會秘書長涂佳榮表示，《角落的光》是由協會自費出版，由資深記者楊逸宏耗時1年，收集南台灣各領域志工故事撰寫而成；並由攝影師洪家和隨行拍攝，捕捉每一個精采的瞬間。

    作者楊逸宏說，這本書是老朋友涂佳榮的心願，涂佳榮想把好人好事宣揚給更多人知道，於是找上他合作。兩人一拍即合，幾次會議之後便開始執行，過程中也遭遇許多困難，選材、聯繫、寫作方向、拍攝場景、交通等各種問題接踵而來，讓他傷透腦筋，所幸終能一一突破。

    《角落的光》尚未上架已在志工界造成轟動，今天新書發表會，書中人物亦現身說法。罹患癌症的陳惠玉是屏東醫院癌症中心及安寧病房志工，她說，為了不留下遺憾，把有限的生命奉獻給人群，走上志工之路，「把每1天當成人生的最後1天，把握分分秒秒」這一路走來10多年了，反而發現這是上天給她賜福，「自己愈來愈活得像18歲年輕人」，讓家人都感到驚喜。

    視障按摩師陳柏毓，與太太育有1名女兒，他的微笑永遠像風和日麗下的暖陽。「我眼前一片漆黑，卻能感受世間美好。」他說，可能出生在先天性青光眼家庭，或許很早就知道自己的未來看不見，他選擇勇敢面對。

    南市聲暉協進會祕書邱麗夙是位磁場強大的輪椅女孩、頭腦清晰、口才好、辦事能力強，招牌微笑使她擁有好人緣，常出現在各種公益場合。她原本應徵的只是會計，後來工作內容包山包海，幾乎成了聽障朋友們的「土地公」「土地婆」有求必應。投身社福界26年來，她認為「同理心」最重要。

    南市副市長趙卿惠與會出席，她表示，這是一本為這些社會微光作見證的作品，每個志工堅持毅力精神帶動社會善的循環。

    陳惠玉（左）與陳柏毓（右）分享人生經驗談。（記者洪瑞琴攝）

    陳惠玉（左）與陳柏毓（右）分享人生經驗談。（記者洪瑞琴攝）

    《角落的光》是全台第1本介紹各領域志工的報導文學。（記者洪瑞琴攝）

    《角落的光》是全台第1本介紹各領域志工的報導文學。（記者洪瑞琴攝）

    作者楊逸宏（左）與攝影師洪家和（右）分享著作歷程。（記者洪瑞琴攝）

    作者楊逸宏（左）與攝影師洪家和（右）分享著作歷程。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播