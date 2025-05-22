40志工的生命故事 《角落的光》傳播善良種子

台灣青年社會服務推展協會今日在台南政大書城舉辦《角落的光》新書發表會。（記者洪瑞琴攝）

2025/05/22 15:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣青年社會服務推展協會今（22）日於台南政大書城舉辦《角落的光》新書發表會，該書記錄了台南、高雄、屏東40位志工的生命故事及人生哲學，是全台第1本介紹各領域志工的報導文學，希望能夠傳播善良種子，種出更大片有情天地！

協會秘書長涂佳榮表示，《角落的光》是由協會自費出版，由資深記者楊逸宏耗時1年，收集南台灣各領域志工故事撰寫而成；並由攝影師洪家和隨行拍攝，捕捉每一個精采的瞬間。

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作者楊逸宏說，這本書是老朋友涂佳榮的心願，涂佳榮想把好人好事宣揚給更多人知道，於是找上他合作。兩人一拍即合，幾次會議之後便開始執行，過程中也遭遇許多困難，選材、聯繫、寫作方向、拍攝場景、交通等各種問題接踵而來，讓他傷透腦筋，所幸終能一一突破。

《角落的光》尚未上架已在志工界造成轟動，今天新書發表會，書中人物亦現身說法。罹患癌症的陳惠玉是屏東醫院癌症中心及安寧病房志工，她說，為了不留下遺憾，把有限的生命奉獻給人群，走上志工之路，「把每1天當成人生的最後1天，把握分分秒秒」這一路走來10多年了，反而發現這是上天給她賜福，「自己愈來愈活得像18歲年輕人」，讓家人都感到驚喜。

視障按摩師陳柏毓，與太太育有1名女兒，他的微笑永遠像風和日麗下的暖陽。「我眼前一片漆黑，卻能感受世間美好。」他說，可能出生在先天性青光眼家庭，或許很早就知道自己的未來看不見，他選擇勇敢面對。

南市聲暉協進會祕書邱麗夙是位磁場強大的輪椅女孩、頭腦清晰、口才好、辦事能力強，招牌微笑使她擁有好人緣，常出現在各種公益場合。她原本應徵的只是會計，後來工作內容包山包海，幾乎成了聽障朋友們的「土地公」「土地婆」有求必應。投身社福界26年來，她認為「同理心」最重要。

南市副市長趙卿惠與會出席，她表示，這是一本為這些社會微光作見證的作品，每個志工堅持毅力精神帶動社會善的循環。

陳惠玉（左）與陳柏毓（右）分享人生經驗談。（記者洪瑞琴攝）

《角落的光》是全台第1本介紹各領域志工的報導文學。（記者洪瑞琴攝）

作者楊逸宏（左）與攝影師洪家和（右）分享著作歷程。（記者洪瑞琴攝）

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