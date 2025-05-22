台中山區荔枝結果率不佳 何欣純爭取現金救助

台中太平山區荔枝受氣候影響，今年結果率不佳，山區情形尤其嚴重，農民盼中央提供天然災害現金救助。（記者陳建志攝）

2025/05/22 14:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中市荔枝種植面積1771公頃，其中太平、霧峰種植面積最大，去年受到氣候影響幾乎沒有收成，今年開花期原本花況不錯，沒想到後來受到低溫、下雨影響，造成結果不理想，尤其山區狀況更明顯，農業部農糧署、市府農業局、農會到現場勘察災損情形，立委何欣純幫農民請命，希望能依農業天然災害現金救助標準啟動現金救助，彌補農民損失。

台中市荔枝種植面積太平區達600公頃，霧峰區也達450公頃，農民看天吃飯，今年開花期花況不錯，原以為會有好收成，沒想到後來因低溫和降雨，造成花朵都枯萎、掉落，結果率不佳，立委何欣純接獲太平頭汴山區果農陳情，到場勘查發現山區荔枝結果率確實僅有2、3成，希望農業部能啟動天然災害現金救助。

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霧峰桐林山區廖姓農友也說，今年荔枝、龍眼開花季節時，遇見冷空氣侵襲，事後加上烈日曝晒及酸雨攪局，造成結果情形不佳，其中荔枝只剩下2成，龍眼剩下3成，已經放棄採收，今年心血將付之流水；市議員李天生也要求提供農業天然災害現金救助，減少農友損失。

太平農會推廣股主任謝富全表示，今年太平荔枝受氣候影響，山區普遍結果狀況都不佳，平地則有好有壞，整體收成約少5成，因災損超過20%就達農業天然災害現金救助標準，希望中央能進行現金救助，屆時農民申請後公所還會派人現勘確認，確實符合標準再通過補助即可。

市府農業局作物生產科長許哲銘表示，此次勘查後發現平地荔枝結果狀況還不錯，不過山區結果確實不佳，災損超過20%，將把結果發文給農糧署後，呈報給農業部，經整體評估後再決定是否符合農業天然災害現金救助標準。

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