11校1091棵！結合志工、AI 北市攜手電信業推樹木碳匯量測

教育局副局長鄧進權、中華電信董事長簡志誠表示，持續推動樹木碳匯公民科學家，前進台北市11所國小、國中、特殊學校，AI賦能量測1091棵樹木。（記者董冠怡攝）

2025/05/22 16:04

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市教育局、中華電信今天在台北市立啟聰學校，舉辦「AI紀錄樹木碳匯，中華電信串聯台北校園」記者會，教育局副局長鄧進權、中華電信董事長簡志誠表示，持續推動樹木碳匯公民科學家，前進台北市11所國小、國中、特殊學校，AI賦能量測1091棵樹木，建構系統化校園樹木碳儲量資料庫，以具體行動強化氣候教育。

11所學校包含台北市立啟聰學校、台北特殊教育學校、台北啟明學校、文山特殊教育學校、懷生國中、大安國中、南門國小、東門國小、國語實小、河堤國小、金華國小。鄧進權說，北市除了將淨零排放納入自治條例，也將環境議題融入課程教學、體驗實作，結合企業的資通訊專業、AI技術，未來還會導入無人機，精準量測。

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「十年樹木，百年樹人。」簡志誠表示，公司提供一般大眾、公司行號許多科技服務之外，也想應用於樹木、地球保護及生物多樣性，跨域合作，培訓企業志工成為公民科學家，目前約有150人，前進校園進行樹木碳匯量測並記錄，形成大型資料庫，持續追蹤分析，了解樹木對整體環境的影響與重要，將永續愛護環境觀念從小扎根。

國際氣候發展智庫學會理事長邱祈榮說明，碳匯調查主要分成二個階段，首先是採傳統人工方式，利用定位桿、測高桿、胸徑尺量測樹木的高度和胸徑，之後結合無人機、雷射測距、人工智慧（AI）工具，更加事半功倍，終極目標是裝設胸徑自動紀錄器，回傳生長訊號，減少人力。

1091棵樹量測時間長度，與測量人員的經驗與熟練度有關，如以1間學校100棵樹為例，每組2人、1組約1天、2組（4人）半天估需花左右完成。

北聰校長趙麗華提到，校內雖然會有爬樹活動，但對學生而言，樹比較像是玩具，較少與氣候變遷連結，藉由樹木碳匯公民科學家的活動，從觀察中引發好奇心，未來希望可以讓小朋友直接參與測量，與樹產生更多互動，更了解校園樹木生態，寓教於樂。

台北市教育局、中華電信今天在台北市立啟聰學校，舉辦「AI紀錄樹木碳匯，中華電信串聯台北校園」記者會。（記者董冠怡攝）

北聰小朋友圍觀量測樹木胸徑。（記者董冠怡攝）

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