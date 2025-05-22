助學童站上世界舞台圓夢 企業慨捐雲林國小合唱團10萬旅費

台中麗富康國際股份有限公司捐助10萬元給雲林國小合唱團，期盼拋磚引玉讓孩子可以站上國際舞台圓夢。（記者黃淑莉攝）

2025/05/22 14:26

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣雲林國小合唱團在今年全國學生音樂比賽及全國師生鄉土歌謠比賽拿下雙特優，將在7月前往韓國濟洲島參加世界合唱大賽，48名團員自付1萬6000元，仍不足150萬元，學校對外籌募旅費，台中一家企業獲知今（22）日捐助10萬元，希望拋磚引玉讓小朋友能站上世界舞台圓夢。

捐贈儀式在雲林國小前庭舉行，合唱團成員獻唱2首在全國賽得獎的歌曲，歌聲搭配動作，令現場來賓讚不絕口，雲林國小校長關勝周表示，感謝台中麗富康公司支持，10萬元將全數用於合唱團前往濟洲島參賽的交通、住宿等相關費用，減輕學生的負擔，讓孩子可以無後顧之憂展現實力，為學校、為雲林及為台灣爭光。

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雲林國小家長會長賴洧勝指出，48名團員每人自付1萬6000元，還不足150萬元，目前籌募100萬元，還不足50萬元，各界的支持不僅是金錢上的支援，更是精神上的肯定與鼓勵，這股力量能讓孩子產生無比的信心與勇氣，願意挑戰自我，相信他們在世界合唱大賽中能自信唱出雲林的驕傲及台灣的美聲，讓大家看見台灣。

雲林國小合唱團1999年成軍，主要成員為3至6年級學生，平日是早自修、午休練習，遇有比賽假日要到校集訓，有時也透過視訊方式加強練習，團員不能隨意請假，訓練過程不輕鬆，20多年來在縣內、全國比賽表現優異，7月16日要出發到濟洲島參賽，準備3首代表台灣意象的布袋戲、原住民音樂的歌曲，讓世界看見台灣文化，另外還會表演一首英語歌曲展現國際化。

雲林國小合唱團今年抱回全國比賽雙特優，將在7月中旬前往韓國濟洲島參加世界合唱大賽。（記者黃淑莉攝）

雲林國小合唱團今年抱回全國比賽雙特優，將在7月中旬前往韓國濟洲島參加世界合唱大賽。（記者黃淑莉攝）

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