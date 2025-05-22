高雄農改場推植物免登資材 助哈密瓜食安「頂瓜瓜」

隨民眾對食安意識的提升，高雄農改場建議可用植物免登資材防治病蟲害。（圖由高改場提供）

2025/05/22 14:22

〔記者楊媛婷／台北報導〕不少哈密瓜、洋香瓜瓜農多採用溫室種植，隨民眾對食安意識的提升，農業部高雄農改場建議瓜農可多用免登植物保護資材防治病蟲害，可降低化學農藥使用，還可以提升作物健康與提高瓜果品質，高改場建議，免登植物保護資材最好要在病蟲害尚未發生前就開始使用，事半功倍。

哈密瓜等種植過程容易受到病毒病、白粉病、蔓枯病與露菌病等病害威脅，高改場表示，為降低病蟲害造成的損失並減少化學農藥使用，農民可用「免登記植物保護資材」，透過病蟲害發生前的預防性管理，提升作物健康與果品品質。

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高雄場進一步說明，洋香瓜種子可透過0.6%的次氯酸鹽類進行消毒，以防止病原菌感染，植株定植後，建議每週使用1次稀釋1000倍的中性化亞磷酸，連續施用3週，有助於誘導植物自身防禦機制，有效預防露菌病與疫病等多種病害，且其所含的磷、鉀成分亦可促進植株生長；針對白粉病則建議使用2000 ppm的碳酸氫鈉進行葉面噴灑，可有效抑制白粉病菌分生孢子的萌發與擴散，避免白粉病為害造成葉片乾枯，降低植物光合效率；果實採收後易感染的細菌性果斑病，可使用200 ppm次氯酸水漂洗30秒-1分鐘，有助於降低果實腐敗風險。

高雄場指出，在蟲害方面，銀葉粉蝨、蚜蟲與線蟲為洋香瓜主要害蟲，使用0.01%苦楝油或1%脂肪酸的鉀鹽，搭配展著劑葉面噴施，就可防治銀葉粉蝨；線蟲則偏好砂質壤土，孵化的二齡幼蟲可經由灌溉水擴散危害根部，農民可施用含茶皂素的苦茶粕或甲殼素進行防治，前者具驅蟲作用，後者可促進放射線菌增殖，間接抑制線蟲數量。

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