為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「打鐵健身」台中南屯店倒閉近百會員求償 執行董事谷阿莫拍片喊冤

    「打鐵健身」台中南屯店無預警倒閉，會員在店門前高喊「呂、谷出來面對」。（記者黃旭磊攝）

    「打鐵健身」台中南屯店無預警倒閉，會員在店門前高喊「呂、谷出來面對」。（記者黃旭磊攝）

    2025/05/22 15:50

    〔記者黃旭磊／台中報導〕知名網紅谷阿莫和呂宇晟合作經營的「打鐵健身」今年元月起積欠房租，台中市法制局宣布南屯分店於4月30日結束營業，上百名會員經無黨籍台中市議員吳佩芸協調爭取賠償，而知名網紅谷阿莫掛名執行董事，今天錄影喊冤，稱借2000萬給網紅大軍，自己「也是受害者」。

    「打鐵健身」台中南屯店無預警倒閉，近百名會員組成自救會，21日到店門高喊「惡性倒閉、打鐵健身，呂、谷出來面對」，吳佩芸今天持續協助會員，由台中市法制局消費者服務中心及消保官協助與業者協調。

    吳佩芸表示，南屯店今年1月積欠房租，多數會員在今年4月才入會，呂、谷姓業者明知到無法經營還持續販售健身服務，「這樣不叫詐騙，什麼叫詐騙」。會員吳媽媽（60歲）一家3口被騙數萬元，痛批呂老闆「無良到極致，快倒了還在收會員的錢」。

    谷阿莫今天錄製YouTube影片發布，解釋自己購買打鐵健身股票無經營實權，董事長是呂宇晟，由於投資金額高達千萬、佔公司20%股份才加入董事會。

    谷阿莫說，之前曾借款2000萬元給呂宇晟，希望他能妥善處理問題，若打鐵健身有營運狀況，自己也是受害者借貸化為烏有。

    本報記者致電自稱「呂姓負責人」，對方關機未回應，受害會員持續由台中市消保官調解糾紛並協助求償。

    「打鐵健身」執董谷阿莫錄製影片喊冤。（擷自谷阿莫Life YouTube）

    「打鐵健身」執董谷阿莫錄製影片喊冤。（擷自谷阿莫Life YouTube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播