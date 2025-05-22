「打鐵健身」台中南屯店倒閉近百會員求償 執行董事谷阿莫拍片喊冤

「打鐵健身」台中南屯店無預警倒閉，會員在店門前高喊「呂、谷出來面對」。（記者黃旭磊攝）

2025/05/22 15:50

〔記者黃旭磊／台中報導〕知名網紅谷阿莫和呂宇晟合作經營的「打鐵健身」今年元月起積欠房租，台中市法制局宣布南屯分店於4月30日結束營業，上百名會員經無黨籍台中市議員吳佩芸協調爭取賠償，而知名網紅谷阿莫掛名執行董事，今天錄影喊冤，稱借2000萬給網紅大軍，自己「也是受害者」。

「打鐵健身」台中南屯店無預警倒閉，近百名會員組成自救會，21日到店門高喊「惡性倒閉、打鐵健身，呂、谷出來面對」，吳佩芸今天持續協助會員，由台中市法制局消費者服務中心及消保官協助與業者協調。

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吳佩芸表示，南屯店今年1月積欠房租，多數會員在今年4月才入會，呂、谷姓業者明知到無法經營還持續販售健身服務，「這樣不叫詐騙，什麼叫詐騙」。會員吳媽媽（60歲）一家3口被騙數萬元，痛批呂老闆「無良到極致，快倒了還在收會員的錢」。

谷阿莫今天錄製YouTube影片發布，解釋自己購買打鐵健身股票無經營實權，董事長是呂宇晟，由於投資金額高達千萬、佔公司20%股份才加入董事會。

谷阿莫說，之前曾借款2000萬元給呂宇晟，希望他能妥善處理問題，若打鐵健身有營運狀況，自己也是受害者借貸化為烏有。

本報記者致電自稱「呂姓負責人」，對方關機未回應，受害會員持續由台中市消保官調解糾紛並協助求償。

「打鐵健身」執董谷阿莫錄製影片喊冤。（擷自谷阿莫Life YouTube）

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