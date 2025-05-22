撿到「小鳥」竟是保育猛禽 移工養死一隻拘役30天

誤將黑翅鳶幼鳥當普通鳥飼養，男子用鳥籠圈養致一死一獲救，台南地院依違反野生動物保育法判拘役30日，得易科罰金。黑翅鳶為第二級珍貴稀有保育類野生動物。（張仁吉提供）

2025/05/22 15:54

〔記者王捷／台南報導〕阮姓越南移工，捉來兩隻「幼鳥」用鳥籠圈養在住處門前，導致其中一隻死亡，結果被民眾發現，兩隻「幼鳥」是農業部認定、二級珍貴稀有野生動物「黑翅鳶」，因此向警方舉報，台南地方法院以違反野生動物保育法判處拘役30天。

2023年6月，阮男在仁德區工地移除樹木時，發現兩隻「黑翅鳶」幼鳥從樹上墜落，他未即時通報或尋求野生動物保育單位協助，反而將這兩隻珍稀保育類鳥類帶回住處，以鳥籠關養於門前，與自然棲地隔離，且未提供適當照護，導致其中一隻黑翅鳶死亡，另隻則在民眾檢舉後，由警方查獲並交由台南市政府農業局保管。

請繼續往下閱讀...

警方調查時，阮男坦承曾在自宅以鳥籠圈養黑翅鳶，但辯稱不知在台灣飼養野生鳥類屬違法行為，否認有騷擾或虐待意圖。法院則認為，保育類野生動物不得騷擾、限制行動或擅自利用，阮男圈養行為導致其脫離原始棲息環境，顯已構成騷擾。

根據野生動物保育法第4條，黑翅鳶列為第二級珍貴稀有保育類野生動物，除非基於學術研究或教育目的，並經中央主管機關許可，否則不得任意干預。法官審酌阮男案發後坦承犯行，並考量其教育程度、家庭及經濟狀況，以及騷擾行為手段與時間，量處拘役30日，可以易科罰金。

黑翅鳶（Elanus caeruleus）是中型猛禽，特色是外型灰白、雙翅具黑斑，飛行時黑白對比明顯，自2000年起於嘉南平原出現繁殖紀錄，現已形成穩定族群。依「陸域保育類野生動物名錄」列為第二級珍貴稀有保育類野生動物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法