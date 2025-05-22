熱到發紫！ 高雄內門38.6全台最熱 颱風論壇曝高溫緩解時間

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日全台最熱區域為高雄內門38.6度，而週六將有一波鋒面通過，屆時下週日、一極端高溫將明顯緩解。（圖擷取自 臉書）

2025/05/22 14:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天太平洋高氣壓強勢罩頂，氣溫又比昨天更熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今日全台最熱區域為高雄內門38.6度，而週六將有一波鋒面通過，屆時下週日、一極端高溫將明顯緩解。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，今天太平洋高氣壓強勢罩頂，氣溫又比昨天更熱，紫色酷熱範圍再擴大！全台最熱為高雄內門飆到38.6度，週五（23日）高壓依舊壟罩，全台持續高溫酷熱；週六（24日）鋒面將抵達、通過，有機會為各地帶來一波降雨，但雨勢大小與範圍，因鋒面結構有變數仍需觀察；週日（25日）至週一（26日）鋒面通過後轉吹短暫北風，極端高溫會明顯緩解，是近期難得比較舒適的日子，但南部白天仍熱，但不至於飆到34、35度。

請繼續往下閱讀...

颱風論壇也列出今日高溫排行：

高雄內門38.6度、屏東三地門37.5度、台南玉井37.4度、花蓮玉里37.0度、雲林斗南36.5度、新北樹林36.4度、高雄美濃36.2度、彰化員林36.1度、台南曾文36.1度、台南崎頂35.9度、台東金崙35.9度、高雄旗山35.9度、台南大內35.8度、屏東麟洛35.8度、屏東科大35.8度、彰化埔心35.7度、嘉義市區35.7度、屏東來義35.7度、新北山佳35.6度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法