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    黑面琵鷺棲息地開發南市產業專區 周嘉韋：居民夢靨 生態浩劫

    台南市中西區、安平區交界的30公頃學產地，現況仍是魚塭，將開發為產業專區。（南市府提供）

    台南市中西區、安平區交界的30公頃學產地，現況仍是魚塭，將開發為產業專區。（南市府提供）

    2025/05/22 15:50

    〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市中西區、安平區交界的30公頃魚塭學產地，南市府與教育部合作開發產業專區，由於當地是陸蟹─兇狠圓軸蟹的重要棲地，今年也有大量黑面琵鷺現蹤。南市民進黨議員周嘉韋表示，當地現況是天然滯洪池，未來如果高度開發，恐是在地居民的夢靨，也是生態一大浩劫。

    南市水利局表示，該案於都市計畫變更階段，已依規定擬具出流管制規劃書審查通過，核定滯洪池量體4萬8125立方公尺，後續於都計變更通過後，需再提送出流管制計畫並經審查核定後才能施工。開發基地如位處高淹水潛勢區域，更須納入淹水補償，確保開發不致增加周邊防洪負擔。

    該30公頃學產地屬於教育部，未來變更為產業專用區及住宅區，市府計畫引入半導體科技研發與數位及智慧服務產業。

    周嘉韋今天總質詢，針對該開發案，提出許多疑慮，要求市府必須審慎評估各方面造成的成本，不要讓一樁開發成為附近居民的「禍源」。他表示，安平、中西區都是台南的觀光熱區，人口密集，交通乘載量相當高，未來若設置產業園區，交通流量勢必劇大增，嚴重影響居住品質。此外，去年凱米颱風強降雨，學產地魚塭及綠地，適時成為天然滯洪池，未來若高度開發，因附近住宅區為市區地勢相對低漥處，淹水的可能性將會成為在地居民夢靨。

    他說，此外，今年2月14日起到3月30日，鳥友在當地記錄到每天至少超過50隻黑琵棲息，而且當地也是陸蟹的重要棲地，未來若高度開發為產業園區，無疑是一場生態大浩劫。

    今年2、3月期間，鳥友在安平學產地魚塭記錄到每天至少超過50隻黑琵棲息。（周嘉韋提供）

    今年2、3月期間，鳥友在安平學產地魚塭記錄到每天至少超過50隻黑琵棲息。（周嘉韋提供）

    南市議員周嘉韋呼籲市府應為市區留下一片淨土，重新思考「開發至上」的思維盲點。（記者蔡文居攝）

    南市議員周嘉韋呼籲市府應為市區留下一片淨土，重新思考「開發至上」的思維盲點。（記者蔡文居攝）

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