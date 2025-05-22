台東大橋下卑南溪環教園區升級 放流原生種親近生態

台東大橋下河床的卑南溪環境解說園區進行2.0升級計畫，包括生態貯留池改善、沉沙引水渠道修繕、園區步道優化及微水力發電設備設置等。（記者黃明堂攝）

2025/05/22 14:19

〔記者黃明堂／台東報導〕台東大橋下河床有座占地4.5公頃的卑南溪環境解說園區，經濟部水利署第八河川分署推動「卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程」，今年內將完成園區2.0升級計畫，包括生態貯留池改善、沉沙引水渠道修繕、園區步道優化及微水力發電設備設置等，兼顧教育功能與生態永續。

八河分署響應522生物多樣性國際日，昨天在卑南溪環境解說園區舉辦「溪望重生，鯽刻啟程」原生魚類回放活動，讓參與者將原先移置之原生魚類重返水域，象徵卑南溪生態復育正式展開。其中放回的菊池氏細鯽，更代表溪流生命的重啟與希望的延續。

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分署說，卑南溪環境解說園區位於台東大橋下，佔地約4.5公頃，為卑南溪流域重要的環境教育與自然人文展示據點，自108年啟用以來深受民眾喜愛。八河分署為因應設施老化與教學需求，整合訪客建議，推動「卑南溪卑南堤段構造物維修改善工程」，今年度完成園區2.0升級計畫。

園區內的生態貯留池孕育豐富水域生物，包括台灣石鮒、河蚌、極樂吻鰕虎等原生種，也紀錄到瀕危魚類「菊池氏細鯽」等稀有物種，顯示其生態價值。八河分署在工程實施前啟動原生物種移置與外來種移除作業，確保物種多樣性與棲地健康。

八河分署與利吉社區共同簽署「卑南溪流域水文化守護宣言」，倡議全民參與流域保護，強化環境教育與意識推廣，凝聚在地力量，為守護溪流文化與生態永續攜手努力。

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