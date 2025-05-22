因應民法刪父母懲戒權 教育部辦家庭教育中心研習增能

因應民法刪父母懲戒權等趨勢新變動，教育部今明辦理家庭教育中心人員增能研習。（教育部提供）

2025/05/22 14:22

〔記者林曉雲／台北報導〕民法第1085條刪除父母懲戒權，父母要如何管教孩子，成為不少家長之挑戰，教育部攜手全國22縣市設有家庭教育中心，辦理親職等各類家庭教育課程及活動，並培訓及運用志工，推展家庭教育志願服務，且可預約面談諮詢，教育部今辦理家庭中心在職訓練，邀專家學者為家庭中心工作人員和志工增能。

教育部社教司長梁學政說明，面對社會快速變遷與家庭型態多元發展，自「家庭教育法」於民國108年修正後，教育部即積極整合資源，推動多元學習活動及支持服務，除了開發親職教育媒材、建置家庭教育資源網、盤整相關文章、漫畫、多媒體影音等類型學習資源供各界參考使用，並配合國際家庭日舉辦相關活動、徵集相關短影片，辦理各項培訓，推動家庭教育專業人員認證，並提升家庭教育及服務之專業發展，協助家長建立正向教養知能。

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梁學政表示，為因應「民法」第1085條刪除父母懲戒權、性別平等教育、手機成癮等重要議題，教育部協助各縣市家庭教育中心第一線推動人員回應當前社會變遷下家庭面臨的挑戰，今明兩天及5月28至29日，由高雄市政府協助，辦理兩梯次在職訓練，邀中央相關部會及各直轄市、縣（市）家庭教育中心主管與承辦人員齊聚交流，針對家庭教育相關課題與發展趨勢進行探討，強化對最新政策內涵與課程架構的掌握。

家庭教育中心辦理親職、子職、性別、婚姻、失親、倫理、資源管理、多元文化、情緒及人口教育等各類家庭教育課程及活動，並培訓及運用志工，推展家庭教育志願服務，且可預約面談諮詢，家庭教育諮詢專線 412-8185（幫一幫我），親子溝通、子女教養、婚前交往、婚姻關係經營、家庭資源與管理等相關問題均可諮詢。

講師包含高雄家事法院家事調查官組長趙偉志、高雄師範大學教授游美惠、台灣幸福生命教育發展協會理事陳景彬等，22縣市共126人參與。

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