台東縣花「白花蝴蝶蘭」列極危植物 台大與屏科大協助安朔國小復育

台東縣安朔國小學生在校園樹上定植白花蝴蝶蘭。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/22 14:14

〔記者黃明堂／台東報導〕白花蝴蝶蘭是台灣原生種，在保護現狀列為極危植物，台東縣政府與台灣大學、屏東科技大學合作展開保育與教育推廣行動，在達仁鄉安朔國小，結合師生及部落族人於校園進行野放活動，展現產官學合作守護生態的決心。

台東縣政府農業處表示，白花蝴蝶蘭是台東縣於1984年選定的縣花，特別在522生物多樣性國際日前舉辦復育活動，透過學術單位的技術支援與在地學校的積極參與，期望白花蝴蝶蘭能在原生地重新繁盛，同時推動地方生態教育，讓保育工作落實在日常生活中。

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達仁鄉安朔國小校長吳素貞指出，復育活動結合校園課程宣導樹木保護環境與生態保育觀念等教育推廣課程，有助於同學們對原生於部落的珍貴植物有所認識，也能對同學們對自己家鄉特殊的環境產生在地的認同感，此次活動透過實際參與復育的過程，讓生態保育得觀念能深植在未來國家棟樑的心中，未來白花蝴蝶蘭在校園也能成為學校環境教育的活體教材與亮點。

台灣大學李勇毅副教授說明，白花蝴蝶蘭為台灣特有原生蘭花，是台灣維管束植物紅皮書名錄中認定的國家極危（NCR）物種，在過去的採集紀錄中，其分布只在台灣東邊的台東縣境內達仁鄉南田村、大武鄉與安朔村與外島蘭嶼，恆春半島北邊的屏東縣獅子鄉、與東邊的牡丹鄉、滿洲鄉等少數地區曾發現過的紀錄，因環境變遷，野外數量逐漸稀少，透過這次活動，喚起對生態保育及生物多樣性的重視。

屏科大森林系主任吳羽婷說，該校達仁林場位於達仁鄉境內，近期與陳美惠教授協同與達仁鄉的安朔、森永村共同推動原住民族地區資源共同管理事務，也成立國立屏東科技大學原住民族地區資源共同管理會，將持續與地方部落溝通與合作，接下來本系也會有老師們投入民族植物盤點與環境教育活動，為部落建立民族植物資料庫與分布地圖。

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