食農教育從小扎根 「台中好農、食農派對」登場

台中市食農教育行銷活動登場。（記者張軒哲攝）

2025/05/22 13:22

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假將至，為了推廣食農教育，台中市農會今天在陽明市政大樓舉辦「台中好農，食農派對台中市食農教育創新整合行銷記者會」，現場展出台中十處農會的食農教育內容，學童逐一參觀攤位，各區農會精銳盡出解說，寓教於樂。

為推廣台中市食農教育，提升市民對農業與飲食鏈結的認識，台中市農會今天在陽明市政大樓舉辦台中市食農教育創新整合行銷記者會；台中市政府農業表示，此次活動匯集台中市各區農會資源，透過創新行銷策略與教育推廣，展示台中多元豐富的農業特色，推動食農教育深耕社會、從小扎根。立法院副院長江啟臣表示，食農教育很有意義，讓民眾在活動中了解從產地到餐桌的過程，適合親子參加。

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今天現場展出10組台中市精選暑期食農教育體驗活動，涵蓋6月至11月期間的親子農遊行程，活動內容兼具教育性與趣味性，可從中認識台中市在地特色農產，如大里的荔枝與蜂蜜、石岡的破布子與檸檬、北屯的麻竹筍與蜂蜜、大甲芋頭、市農會的咖啡與大豆、清水的地瓜與玉米、太平的蜂蜜、東勢的蘿蔔菜脯、外埔的紅龍果與檸檬、烏日的番茄與稻米等，親身體驗「從產地到餐桌」的完整歷程。

大甲區農會總幹事黃瑞祥說，大甲農會食農教育推廣芋頭生產，尤其大甲區農會推動食農教育與德化國小配合種植芋頭多年。另外，清水區農會主任李月貴說，農會6月28日於清水農會休閒觀光園區舉行食農教育活動，有碾米DIY、綠意小植栽、手作紫地瓜園等。

農業局表示，歡迎台中市民報名參加今年的食農教育，共享寓教於樂的農業體驗時光，活動詳情可洽各區農會，或關注「台中市農會」臉書粉絲專頁。

台中市食農教育行銷活動登場，清水農會展示農產品。（記者張軒哲攝）

學童參觀農會展示攤位。（記者張軒哲攝）

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