白鼻心、領角鴞「都市化」常現蹤建物 新北動保處籲守「三不原則」

動保處表示，市府每年救援野生動物案件約6000件，當中以蛇類案件約3330件為最多，其次為野生禽鳥類1438件，其中不乏如領角鴞、台灣藍鵲、山羌、白鼻心、鼬獾及穿山甲等珍稀動物。（新北市動保處提供）

2025/05/22 13:23

〔記者黃子暘／新北報導〕每年5月22日為「國際生物多樣性日」，新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，新北幅員遼闊，多元棲地造就豐富生態，但隨著都市發展，人的活動空間與野生動物棲地日益重疊，造成部分野生動「都市化」現象，如白鼻心、領角鴞被民眾發現出現在建物中等狀況，市府除了推動動物救援與醫療照護，也呼籲民眾遇到野生動物應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，以保障自我安全及維護野生動物生活空間。

動保處表示，市府每年救援野生動物案件約6000件，當中以蛇類案件約3330件為最多，其次為野生禽鳥類1438件，其中不乏如領角鴞、台灣藍鵲、山羌、白鼻心、鼬獾及穿山甲等珍稀動物救援通報。

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動保處指出，近日接獲穿山甲救援通報，人員到場發現穿山甲背部挫傷，動保處派員救援後委請台北動物園照護康復，成功野放回棲；台灣藍鵲也曾有通報於汐止、三峽及鶯歌等人行道樹築巢育雛並因護巢行為向行人攻擊情形，提醒民眾行經藍鵲育雛區域時，建議戴帽、撐傘或繞道避開，並避免背對藍鵲，以免遭受突襲。

此外，時節正值春末夏初，動保處說，這是野鳥雛鳥落巢高峰期，民眾發現雛鳥時，應遵守「停、看、聽」原則，即「停下腳步、觀察情況、聆聽是否有親鳥在附近呼喚」，不要立即帶走幼鳥。

動保處提醒，隨著城市與自然的邊界日益模糊，野生動物與人類生活的距離也越來越近，呼籲民眾尊重、包容，避免干擾或餵食野生動物，共同守護生物多樣性，如有野生動物救援需求，可撥24小時救援專線2959-6353，或撥打全國動物保護救援專線1959洽詢。

動保處表示，市府每年救援野生動物案件約6000件，當中以蛇類案件約3330件為最多，其次為野生禽鳥類1438件，其中不乏如領角鴞、台灣藍鵲、山羌、白鼻心、鼬獾及穿山甲等珍稀動物。（新北市動保處提供）

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