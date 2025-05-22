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    台東夏雪芒果寒害救助金撥付 366戶果農獲約1669萬

    今年初寒害造成台東夏雪芒果結果率低。（記者黃明堂攝）

    今年初寒害造成台東夏雪芒果結果率低。（記者黃明堂攝）

    2025/05/22 13:51

    〔記者黃明堂／台東報導〕針對台東夏雪芒果因年初連續寒流導致的重大農損，立法委員莊瑞雄及陳瑩今天表示，目前大部分農民已陸續收到補助款項，可「刷簿子」確認入帳情況，請尚未查帳的農友儘速確認補助是否入帳，保障自身權益。

    莊瑞雄指出，目前農業部針對此次寒害啟動的「改良種芒果低溫農業天然災害現金救助」已加快核定與撥款程序，全縣共計366戶果農獲得核定補助，總金額約1669萬元，涵蓋台東市、卑南鄉、海端鄉、池上鄉、關山鎮及延平鄉，多數農友已可透過農會查帳確認款項到位。

    今年初寒流重創台東改良種夏雪芒果，造成結果率大幅降低，導致農損嚴重，農民一年心血幾乎全數落空。對此，莊瑞雄及陳瑩在災情發生後第一時間即聯繫農業部及相關單位，並親自帶隊深入受損果園實地勘查，傾聽農友心聲，持續督促中央儘速啟動救助機制。

    針對鹿野鄉部分補助尚未撥發的情況，莊瑞雄說明，因原始資料申報時出現誤差，目前補助作業正由農業部積極協調處理中。他與立委陳瑩已共同要求儘速更正並完成補發，不遺漏任何一位應受補助的農民。

    此次補助標準為每公頃核發10萬元現金，莊瑞雄強調，雖然補助金額難以彌補果農全部損失，但在災後提供即時資金支援，對農民而言是極為重要的喘息空間。陳瑩表示，此次寒害造成果農一年心血付諸流水，這些補助其實只是減少農民們的損失，補貼農民在災後的緊急需求，協助農民緩解經濟壓力、穩定農業生產信心。

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