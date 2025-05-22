高鐵宜蘭與台鐵共構路廊？鐵道局長：無法併入執行

交通部鐵道局長今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。（資料照）

2025/05/22 13:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長楊正君今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。對於地方關心的高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題，楊正君說，頭城至礁溪鐵路高架為另一獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程；對於地方要求加開說明會，楊正君表示，會配合執行。

今天會議於上午11點閉門進行，禁止民眾與媒體參加；高鐵延伸宜蘭督聯盟抨擊鐵道局不願傾聽民意，譴責黑箱摸頭大會。楊正君於會後受訪說，宜蘭縣議會 代表民意，跟縣議會報告就是民意的溝通，議長張勝德希望後續能在地方加開說明會，鐵道局會全力配合。

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對於地方關心高、台鐵共用路廊問題，楊正君指出，頭城至礁溪鐵路高架為另一獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程。

部分地方人士倡議，以北宜直鐵取代高鐵；依據鐵道局簡報資料，北宜直鐵自92年啟動可行性研究，95年經前環保署審查結論：不應開發，得另提替代方案。105年高鐵財改後運量成長，為國人城際運輸主流運具，且高鐵南港端已預留延伸軌道，路線避開集水區仍具節省時間優勢，108年11月改採高鐵方案續行規劃。

簡報也談及高鐵、直鐵比較，高鐵就系統安全及穩定、整體鐵路網建構、運能提升、縮時提速等面向均優於直鐵；將宜蘭納入高鐵服務範圍，除可舒緩國5壅塞，提供不塞車的選項及高品質的運輸服務，更具提供東西部的交通連結與促進宜蘭發展之效益。

另，直鐵最高速度每小時130公里，座位數每列約400至600人，且受限台鐵樹林七堵瓶頸，仍需於樹林發車，增開班次及運能提升極為有限。高鐵最高速度每小時300公里，南港至宜蘭僅需約20分鐘，高鐵較直鐵快25分鐘，尖峰時段依需求每小時規劃開行5班次（最大可達12班），座位數每列約977人，速度及運能遠高於直鐵。

至於禁限建及農水路，簡報提到高鐵採高架橋梁型式布設，灌排水不受影響，並將沿線兩側農耕影響降至最低，且高鐵並未公告禁建範圍，限建範圍係自高鐵路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬之廊帶，僅需於施工前提送毗鄰施工對鐵路設施之安全影響評估相關文件，由主管機關審查許可，其目的為確保工程行為不影響高鐵結構及營運安全。

交通部鐵道局長楊正君今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。對於地方關心的高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題，楊正君說，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程，無法併入執行。 （記者游明金攝）

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