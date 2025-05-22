為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高鐵宜蘭與台鐵共構路廊？鐵道局長：無法併入執行

    交通部鐵道局長今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。（資料照）

    交通部鐵道局長今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。（資料照）

    2025/05/22 13:45

    〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長楊正君今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。對於地方關心的高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題，楊正君說，頭城至礁溪鐵路高架為另一獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程；對於地方要求加開說明會，楊正君表示，會配合執行。

    今天會議於上午11點閉門進行，禁止民眾與媒體參加；高鐵延伸宜蘭督聯盟抨擊鐵道局不願傾聽民意，譴責黑箱摸頭大會。楊正君於會後受訪說，宜蘭縣議會 代表民意，跟縣議會報告就是民意的溝通，議長張勝德希望後續能在地方加開說明會，鐵道局會全力配合。

    對於地方關心高、台鐵共用路廊問題，楊正君指出，頭城至礁溪鐵路高架為另一獨立計畫，無法併入高鐵計畫執行，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程。

    部分地方人士倡議，以北宜直鐵取代高鐵；依據鐵道局簡報資料，北宜直鐵自92年啟動可行性研究，95年經前環保署審查結論：不應開發，得另提替代方案。105年高鐵財改後運量成長，為國人城際運輸主流運具，且高鐵南港端已預留延伸軌道，路線避開集水區仍具節省時間優勢，108年11月改採高鐵方案續行規劃。

    簡報也談及高鐵、直鐵比較，高鐵就系統安全及穩定、整體鐵路網建構、運能提升、縮時提速等面向均優於直鐵；將宜蘭納入高鐵服務範圍，除可舒緩國5壅塞，提供不塞車的選項及高品質的運輸服務，更具提供東西部的交通連結與促進宜蘭發展之效益。

    另，直鐵最高速度每小時130公里，座位數每列約400至600人，且受限台鐵樹林七堵瓶頸，仍需於樹林發車，增開班次及運能提升極為有限。高鐵最高速度每小時300公里，南港至宜蘭僅需約20分鐘，高鐵較直鐵快25分鐘，尖峰時段依需求每小時規劃開行5班次（最大可達12班），座位數每列約977人，速度及運能遠高於直鐵。

    至於禁限建及農水路，簡報提到高鐵採高架橋梁型式布設，灌排水不受影響，並將沿線兩側農耕影響降至最低，且高鐵並未公告禁建範圍，限建範圍係自高鐵路基或結構物外緣兩側起算60公尺寬之廊帶，僅需於施工前提送毗鄰施工對鐵路設施之安全影響評估相關文件，由主管機關審查許可，其目的為確保工程行為不影響高鐵結構及營運安全。

    交通部鐵道局長楊正君今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。對於地方關心的高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題，楊正君說，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程，無法併入執行。 （記者游明金攝）

    交通部鐵道局長楊正君今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭籌備情形。對於地方關心的高鐵與鐵路高架能否共用路廊問題，楊正君說，若共用路廊將造成高鐵計畫不確定性並大幅影響期程，無法併入執行。 （記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播