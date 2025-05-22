2025野柳石光夜訪女王 早鳥票5/22開賣

「2025野柳石光夜訪女王」6月28日至7月13日晚間於野柳地質公園登場，5月22日中午12點開賣早鳥票。交通部觀光署舉辦宣傳活動。（記者蔡昀容攝）

2025/05/22 12:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕夏夜限定的「2025野柳石光夜訪女王」，6月28日至7月13日晚間6點30分至9點於野柳地質公園登場，今（22日）中午12點開賣早鳥票。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處今天在台北舉行宣傳活動。署長周永暉表示，野柳地質公園是北台灣重要國際景點，國際旅客必訪熱點，「野柳石光夜訪女王」自2018年起推動，現為台灣觀光雙年曆國際級活動，限時限量開放遊客夜間參觀野柳地質公園，以女王頭獨特地景結合光影效果，營造野柳夏日夜間饗宴。

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另外，周永暉表示，為吸引國際旅客，今年首度規劃7月9日為國際日，當日入場的國際旅客，憑護照可兌換限量紀念品1份，期待以光影盛會拉近世界距離，帶動附近食宿遊購行產業，共創在地夜經濟，增加觀光產值。

今年活動以「女王變裝盛會」為主軸，結合地景、藝術、創意與科技，融合極光般的氛圍、音樂饗宴、野柳海洋場景、雷射迷霧，營造奇幻盛會。

活動期間分場次限量購票，晚間6點30分及7點30分，中間無清場，包含平日票225元、假日票250元、敬老票（65歲以上）150元等票種，12歲（含）以下孩童、身心障礙者本人及必要陪同者1名，憑有效證明文件免費入場。敬老票於活動期間現場購買。

今天中午12點起開放KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網、ibon等線上通路預購平日及假日早鳥票，早鳥票加贈活動特約商店100元電子抵用券1張，數量有限贈完為止。詳細資訊可參考野柳石光夜訪女王官網，或電洽野柳地質公園詢問（02）2492-2016。

歷年的夜訪女王活動獲多項國際競賽獎項，擴增野柳能見度，包括「2024美國泰坦創新大獎」活動創新白金獎、「2024美國繆思創意獎」活動類金獎、「2024法國設計獎」戶外照明與夜景金獎。

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