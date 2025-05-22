台鐵「噹噹一族彩繪郵輪式列車」6月中開跑 可一睹神祕「南方小站」

「噹噹一族彩繪郵輪式列車」始發站為台南站，沿途停靠岡山站、新左營站、三塊厝站、高雄站、竹田站、潮州站及南方小站。（圖由台鐵公司提供）

2025/05/22 13:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（22日）宣布，今年6月14日週六開行「噹噹一族彩繪郵輪式列車」，始發站為台南站，沿途停靠岡山站、新左營站、三塊厝站、高雄站、竹田站、潮州站及南方小站。

行程車票全票售價599元，半票售價300元，預計在5月26日週一上午10時，在台鐵公司官網「鐵道旅遊」頁面發售。

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台鐵公司表示，這趟郵輪式列車將帶領遊客探訪台鐵公司不對外開放的神祕車站「南方小站」，除可憑車票至潮州鐵道園區購票入園，折抵門票費用50元，參觀目前屏東縣境內炙手可熱的潮州鐵道園區外，園區業者另將帶領遊客到台鐵公司唯一的觀光機廠潮州機廠內維修景觀平台參觀。

台鐵公司表示，這趟郵輪式列車要安排旅客至百年車站竹田站參觀休憩購物，回程則安排旅客至三塊厝站參觀古蹟木造火車站及展示的LDK58蒸氣火車、LDR2201黃皮仔車，另台鐵公司委請三鳳中街派專人導覽及提供懷舊彈珠汽水供旅客品嚐。

「噹噹一族彩繪郵輪式列車」始發站為台南站，沿途停靠岡山站、新左營站、三塊厝站、高雄站、竹田站、潮州站及南方小站。（圖由台鐵公司提供）

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