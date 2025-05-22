醬油黑豆做雪糕 嘉大食品系展創意

嘉義大學食品科學系結合醬油業者展現創意，用醬油、黑豆做成「醬油黑豆雪糕」。（圖由嘉大提供）

2025/05/22 13:25

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕炎炎夏日，冰品市場五花八門，嘉義大學食品科學系結合醬油業者展現創意，用醬油、黑豆做成「醬油黑豆雪糕」今天舉行發表會，黑豆有顆粒感，咬下時又有沙沙口感，醬油味鹹香適中，徹底顛覆傳統冰品的味道。

嘉大校長林翰謙今天在蘭潭校區主持「嘉大良品•食尚健康•新品上市發表會」，現場推出首創的大學LOGO聯名冰品「Mr.酷x嘉義大學雪糕」。

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產品包括由嘉大攜手知名冰品製造商忠鴻興食品共同研發推出「厚乳雪糕」、「酪梨布丁雪糕」、「木瓜布丁雪糕」，以及結合嘉大自製醬油與蜜黑豆的「醬油黑豆雪糕」。

擔任研發指導的嘉大食品科學系副授教張文昌說，研發冰品的初衷不僅是追求風味創新，更希望讓在地農產以更多元方式進入市場，實現農業永續與生活結合的價值。

張文昌表示，醬油黑豆雪糕由醬油、黑豆、牛奶3種成份結合在一起，黑豆要處理得有顆粒感，咬下時又要有沙沙口感，醬油則要鹹香適中，單就黑豆和醬油配合就試過20多種方式，研發歷時1年多。

發表會同步推出主打健康訴求的「無糖薄鹽醬油」與「柚子果肉冰球」等新品。「無糖薄鹽醬油」鹽分低於11.5％、無添加糖，為健康飲食族群提供新選擇；「柚子果肉冰球」則採用自動化削皮取肉技術，無任何添加、果肉飽滿，搭配飲品清爽可口，為炎夏飲食帶來清新解方。

嘉大員生消費合作社理事主席夏滄琪說，《Mr.酷x嘉義大學雪糕》系列冰品於家樂福量販店上架，民眾亦可至嘉大員生消費合作社選購。

嘉義大學校長林翰謙（左八）今天主持「嘉大良品•食尚健康•新品上市發表會」。（圖由嘉大提供）

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