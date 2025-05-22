「交通罰單換肉盤」炎上！火鍋業者秒下架道歉：無意觸動社會敏感神經

新北市三峽區北大國小外的3死12傷車禍，震驚全國。（資料照，記者吳仁捷攝）

2025/05/22 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市三峽區北大國小旁19日放學時間發生重大車禍，造成3死12人輕重傷慘劇。有網友挖出日前火鍋業者「好食多涮涮屋」推出「交通罰單兌換肉品」的行銷活動，該活動貼文馬上被網友出征圍剿。對此業者也發出道歉聲明，宣布下架這個活動。

好食多涮涮屋日前推出活動「地獄小倒霉」，聲稱只要來店消費的顧客持交通罰單，即可兌換一份肉品，該活動在三峽重大車禍後炎上，遭各方網友留言出征，好食多涮涮屋也在昨日下午發出聲明表示，這幾天，因為先前推出的「地獄小倒霉」罰單兌換活動，在不經意之間觸動了社會的敏感神經，他們聽見了大家的聲音，也深深感受到這背後的不安與不妥。

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業者指出，這項活動其實是他們在3月份就規劃好的趣味行銷，已於3月底開始執行活動方案，並非針對近期事件所設計，且搭配發票中獎、身分證對號等互動機制，初衷是希望為大家在生活中帶來一點輕鬆與笑聲。卻沒想到，在當下的社會氛圍裡，這樣的巧合反而成了衝擊，造成誤解與不適，這絕非他們所願，他們知道，每一張罰單背後可能是一場事故、一段警醒，他們沒有資格拿這些來當作話題或包裝，這點，他們誠摯認錯，也會深刻檢討，對不起。

業者續指，目前全部的活動組合已全面下架，相關宣傳也已即刻停止。他們也正在重新檢視所有行銷流程，未來會更加謹慎、更加尊重，同時，為了表達他們最真誠的歉意，即日起至6/30日，只要來店用餐，在原本套餐內就有的招待之外，他們每份套餐將額外再招待每位顧客一份肉品。

業者強調，這不是補償，只是他們想用最實際的方式，向每一位願意包容他們的顧客，說一聲——謝謝你，對不起，一餐火鍋，也許不能解釋一切，但他們會用一餐又一餐的努力，去彌補、去學習、去變得更好，再次致上最深的歉意與感謝，願他們還有機會，用心款待每一位走進好食多的你。

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