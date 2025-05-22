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    好消息！彰化花壇5/25深夜停電施工 縮短為2小時

    台電將於25日在花壇鄉進行停電施工，原定施工時間到清晨6點，但今天決定最快凌晨2點復電。（資料照）

    台電將於25日在花壇鄉進行停電施工，原定施工時間到清晨6點，但今天決定最快凌晨2點復電。（資料照）

    2025/05/22 12:47

    〔記者湯世名／彰化報導〕好消息！台電彰化區營業處將於25日凌晨零點起，在花壇鄉進行供電設備拆除併辦線路強化改善工程，原定施工時間到清晨6點，停電時間長達6小時，停電戶數914戶，不料引發鄉親抱怨「晚上恐熱到無法睡覺」，不過台電今天（22日）決定以「施工人員安全及優先復電狀況」下戮力完成目標，預估最快凌晨2點復電。

    台電彰化區營業處指出，這次工作內容為供電設備拆除併辦線路強化改善工程，工程範圍涵蓋金墩街銜接中山路路口，他們考量該處白天車流量較多，若安排白天停電，大型電力工程車在現場施工，恐造成車流擁擠，用路人危險，另外為顧及鄰近工廠運作及部分營業用電，因此安排凌晨影響較少的時段作業。預計停電戶數約914戶，影響範圍約為花壇鄉中山路一段218號~249號，中竹巷、金城街、金福街、金墩街等區域。

    花壇鄉民指出，他們接獲的通知，是金墩村金福街將在25日凌晨零點起至清晨6點停電，這個時間點正是大家吹冷氣睡覺的時間，這個停電施工，是要讓他們整晚不要睡的意思嗎？為什麼不早上怎麽是晚上？為何不冬天施工而要選擇在燜熱的夏天？

    不過今天彰化營業處決定，他們將於當晚10~12點間就提前至現場做相關施工前置準備，督促承攬商優先施作關鍵影響復電時程的高壓主幹線；原本預定工程時間為凌晨0時至6時，因當日現場施工將預先準備安排，在以「施工人員安全及優先復電狀況」下完成目標，如當日工程一切順利，預估凌晨2-3點即可恢復供電。

    台電原定施工時間到清晨6點，一度引發鄉親抱怨，今天決定將復電時間提早到凌晨2點。（資料照）

    台電原定施工時間到清晨6點，一度引發鄉親抱怨，今天決定將復電時間提早到凌晨2點。（資料照）

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