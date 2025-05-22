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    支持虐殺孩童判死刑 林志潔︰還要一併處理虐待無自救力之人

    林志潔今天到立法院談虐童刑責法治檢討。（圖擷取自林志潔臉書）

    林志潔今天到立法院談虐童刑責法治檢討。（圖擷取自林志潔臉書）

    2025/05/22 13:14

    〔記者吳亮儀／台北報導〕遭虐待致死的愷愷案事件震驚社會，引發各界討論是否增加虐殺兒童判處死刑議題。陽明交通大學法律教授林志潔今天（22日）表示，她支持2種情況立法上可以考慮有死刑選項，第一是大規模剝奪他人生命、第二是對單一生命法益施予殘忍的凌虐而殺害，例如對孩童的虐殺或對他人性侵凌虐後殺害。

    林志潔表示，她今天到立法院談虐童刑責法治檢討，她指出，死刑在我國並未被廢除，但做成死刑決定需要慎重，除了在戰爭時期屬於特殊情況，應容許有死刑的存在之外，她認為，在非戰爭時期，在2種情況立法上可以考慮有死刑選項，第一種是大規模剝奪他人生命例如奧姆真理教在捷運釋放毒氣、911事件。第二種是對單一生命法益施予殘忍的凌虐而殺害，例如對孩童的虐殺或對他人性侵凌虐後殺害。

    針對第二種狀況，林志潔解釋，原因是嬰幼兒沒有自救能力，殺害和致死其實界線難明，嚴重的虐待兒童其實本質上具備間接殺人故意。她也指出，我國在強盜致死的條文中，死刑是量刑的選項之一，也是因為立法者認為強盜行為創造了死亡的高風險，虐童本身也是一樣，有死亡的高風險。

    林志潔指出，檢察官本可以用殺人罪起訴，但強盜致死罪也有一樣的情況，立法者依然在刑度上保留死刑的可能，虐童致死應可比照，「但我們可能要面對的挑戰是，虐待其他無自救力之人致死，是否也應有類似修法？例如用滾水燒燙一位癱瘓的病人？」

    林志潔強調，要處理的不僅是虐待幼童致死的修法，應一併處理虐待其他無自救力人致死的問題，以及也應處理長照殺人的議題，但刑罰永遠是事發之後的處罰，縣市政府的訪視制度是否落實，能及早發現兒童受虐，才是最最重要的事。

    林志潔指出，她個人支持虐童致死可以增加死刑選項，但構成要件要調整，如有死刑選項，則無需有無期徒刑不得假釋的必要，「我們也應一併處理虐待無自救力人的問題，同時要將長照殺人的情況考慮進去」。

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