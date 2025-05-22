三峽車禍掀檢討高齡駕駛聲浪 交通部：未禁止年長者開車

交通部公共運輸及監理司長林福山在院會後記者會強調，已提出三大策略提升駕駛安全風險，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。 （記者鍾麗華攝）

2025/05/22 13:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕新北市三峽區19日重大死傷車禍，引起社會關注高齡駕駛問題。行政院長卓榮泰今（22）日在院會中表示，交通部已針對交通安全機制啟動檢討。交通部公共運輸及監理司長林福山在院會後記者會則強調，已提出三大策略提升駕駛安全風險，「交通部從來沒有禁止年長者開車，相關措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

行政院發言人李慧芝在院會後記者會轉述，卓揆對於罹難同學以及民眾表達哀悼之意，目前還在醫院救治的傷者，卓揆在當天也拜託所有醫院務必提供最好的醫療照顧，衛福部也成立醫療專案小組直接負責，給予院方最大的協助。

請繼續往下閱讀...

卓揆表示，對於受傷的同學與受驚嚇師生，給予心理諮商與健康支持，請衛福部和教育部通力合作，也請新北市政府共同協助，一起讓學校的師生進快恢復正常生活，校園回歸平靜。

卓揆也指出，交通部已經針對交通安全機制啟動檢討，期盼經過完善檢討後，有效改善此類事件不會繼續發生。發生這麼大的事件，校園和整個社區還需要一段時間才可以平復，希望交通安全以及檢調的各項調查能進快釐清，讓社會能進快恢復平靜。

針對路權團體喊話考照規範須調整、交通管理措施要改善等，林福山說明，這與交通部近年研議的改革方向是相同的，感謝路權團體提出相關具體建議。針對駕駛執照的改革，交通部提出三大策略，包括考照加嚴增加識別度，檢討回訓制度、違規者要強化回訓，增加安全駕駛風險的意識等。

林福山強調，換照部分是針對高齡者，「交通部從來沒有禁止年長者開車，交通部相關的措施是要協助年長者更安全的駕駛」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法