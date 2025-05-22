校園手機管理規範 立委促教部納學生意見落實民主

民進黨立委吳沛憶、蔡易餘、黃捷、陳培瑜與學生團體今共同舉行記者會，呼籲教育部要落實校園民主，手機管理決策過程要納入學生意見，並要分級管理及因校制宜。（圖由吳沛憶國會辦公室提供）

2025/05/22 13:22

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部日前表示，高中以下學生入校後手機集中管理規定，將於9月新學期開學後上路，部分高中學生及教育團體認為此舉過於倉促，且忽略不同階段學生的差異，政策過程更缺乏學生代表參與。對此，民進黨立委吳沛憶、蔡易餘、黃捷、陳培瑜與學生團體今共同舉行記者會，呼籲教育部要落實校園民主，手機管理決策過程要納入學生意見，並要分級管理及因校制宜。

目前教育部已於21日公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則修正草案」，草案預告期至今年6月1日，並邀各界提供意見。

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吳沛憶表示，校園手機管理議題牽涉的不僅是手機使用，而是校園民主、程序的正當性及學生的主體性。應秉持3原則，包括：多溝通傾聽，草案要事先預告蒐集意見，彙整討論後才可定案；分級管理，不同學習階段可有不同規範；納入學生意見。她強調，透過討論可以帶來更多自律、更少衝突，也呼籲教育部要守護「傾聽學生」的價值。

蔡易餘說，手機使用管制應依學生教育階段，採分級管理措施。在國中小階段，學生尚處於身心發展與價值觀養成期，應協助其建立正確使用數位產品的觀念，因此宜採取較嚴格的限制。至於高中階段，學生自主能力較為成熟，應鼓勵其自主管理手機使用，並將數位科技有效融入學習，展現彈性與信任的教育理念。

蔡易餘強調，教育現場不應忽視學生的聲音。學生作為學習的主體，應有充分機會表達意見。學校應積極引導學生依循相關程序參與討論與決策，落實校園民主精神，讓學生在實踐中學習公民參與與責任。

黃捷指出，修正草案已在Join平台公告，短短數小時內便湧入大量學生留言，內容相當具有參考價值。她呼籲教育部，應在公告階段就落實校園民主，除了透過Join平台蒐集意見，更應分區舉辦實體座談，廣泛傾聽學生與教師的聲音，細緻調整政策方向，避免貿然上路，在教學現場引發更多爭議。

陳培瑜呼籲，教育部不應把手機當做是管制物品，而應透過學校教育，教導孩子們正確使用手機，並且防止過度沉迷的情形發生。她也提及，既然相關管理原則已放上網路預告，鼓勵學生們可以積極上網表達意見。

台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，對於各校針對規範進行討論時，仍呼籲教育部應督促學校循民主程序與學生共商討論，並確保學生的意見能產生實質影響力，而非僅作為諮詢角色，落實兒少表意空間與被傾聽權。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁則重申4訴求，包括行動載具應採分級管理，避免一體適用；高中職學校應保有自主管理彈性；各校應設立委員會並保障學生代表占至少1/3；教育部應提供指引與資源支持，而非僅以懲罰與集中管理因應。

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