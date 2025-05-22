一箱賣到3000元！屏縣愛文芒果評鑑揭曉 徒弟打敗師父奪冠

屏東縣長周春米（左）在芒果評鑑頒獎典禮中，用屏東愛文芒果調製楊枝甘露。（記者羅欣貞攝）

2025/05/22 12:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣氣候及土壤的特色，加上有海風吹拂，孕育出又清香又甜且質地Q彈的愛文芒果，種植面積約4173公頃，是全台第2大產區，目前正值產季，屏東縣政府舉辦的2025年優質愛文芒果評鑑，今天（22日）揭曉成績，方冠文擊敗師父盧旺昇奪冠，拿到亞軍的盧旺昇說「很開心！」；冠軍等級的愛文芒果一箱可以賣到3000元。

愛文芒果為屏東縣重要的夏季水果，為外銷主力果品，主要生產鄉鎮為枋寮、枋山、獅子、春日等地，年產量約5萬5536公噸，每年4月底陸續可品嚐到屏東愛文芒果，主要產期落在5月至6月。

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屏東縣政府昨天（21日）下午進行「屏東縣優質愛文芒果評鑑」，挑選出屏東當季、品質口感最佳的愛文芒果，共有33組角逐，由產官學三方專家，透過外觀、重量、口感、甜度、包裝設計等評比出冠、亞、季軍及優勝5位及績優輔導單位，評鑑結果今天（22日）上午揭曉並由縣長周春米頒獎表揚。

比賽結果，由屏縣朋泉生產合作社方冠文奪冠，朋泉生產合作社理事主席盧旺昇獲得亞軍，季軍由枋山地區農會周植龍拿下，5名優勝包括朋泉合作社的盧俊吉、潘佳豪、黃郁勝，以及枋山地區農會張坤成、枋寮地區農會黃登吉。

獲得冠軍的方冠文是前年的第一名，此次二度奪冠，他是萬丹鄉人，今年34歲，因曾經到枋山鄉的朋泉生產合作社打工，後來產生興趣，在合作社的協助與輔導下，也投入愛文芒果種植，已經種了15、6年，現種植一公頃，他說，用牛奶有機肥栽培、自然熟成，不用除草劑，今年因雨水少，果實比較小顆，致勝原因是要比別人用心更多，要注意很多細節，像如果有落山風時，芒果就要先固定住，趁早防禦，不要讓它受傷。

雖然盧旺昇被徒弟打敗，但他表示，「很開心，現在自己以輔導為主，希望屏東的愛文芒果越來越好！」，合作社種植面10公頃、契作面積150公頃，社員20多位農民，合作社4年前在氣象署協助下，每天都有氣象觀注，可提前3小時及時知道氣候變化，社員們就可以盡早防範應對；此外，合作社也有2.5公頃的網室栽培，防止強風侵襲，在去年3個颱風中傷害相對降低。

盧旺昇也說，今年愛文芒果產量少很多，屏東可能只剩往年的3成左右，主要是氣候影響，今年寒流比較長，因產量減少價格相對比往年穩定一點，目前產地價中等行情約1公斤200元上下，高等行情可到300百元以上，去年同期平均約1公斤150到180元；但仍希望消費者多支持屏東愛文芒果，尤其端午禮盒可多採用。

屏東縣政府農業處也表示，為深化屏東在地生產安心及優質果品精神，引導產地農民逐步走向計畫型生產，控管品質，導入消費地市場，將邀請今年度愛文芒果評鑑得獎者於本週六（24日）前往台北希望廣場現場限量快閃展售。

屏東縣優質愛文芒果評鑑結果今天揭曉，由屏東縣長周春米頒獎表揚。（記者羅欣貞攝）

2025年屏東縣優質愛文芒果評鑑揭曉，方冠文（左）打敗師父盧旺昇（右）抱走冠軍，盧旺昇屈居亞軍卻很開心。（記者羅欣貞攝）

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