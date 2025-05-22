「把太魯閣的山林種回去」0403震後秀林國中師生採集種子球

秀林國中師生與太管處志工、慈濟大學團隊前往採集五月結種子的台灣原生種知本飄拂草種子，將用於製作種子球。（秀林國中提供）

2025/05/22 13:21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年花蓮0403強震造成花蓮太魯閣國家公園內崩塌處處，憂心強勢外來種植物入侵，在地的秀林國中師生由太魯閣國家公園管理處、慈濟大學團隊，採集原生植物種子、製作種子球，將提供給太管處噴灑在布洛灣遊憩區的裸露邊坡。校長施淑娟說，參加的14名學生多為太魯閣族的孩子，在烈日下揮汗採集也不喊苦，「希望為家鄉盡心力」。

包括太魯閣國公園解說志工、慈濟大學USR團隊，與秀林國中14名學生在5月份連續2個週末，前往壽豐溪、萬里溪南北兩岸採集原生植物種子，以這個季節結出種子的台灣特有種知本飄拂草、駁骨丹等向陽先驅植物為採集對象，孩子們在志工指導下，頂著烈日學習辨識植物、採集種子後裝袋、整理，午後雲層聚攏下起雨，學生只好收工躲雨，直呼「好可惜，如果不是下雨，他們可以採更多種子」！

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「希望地震後禿頭的山林可以趕快恢復！」環抱對土地溫柔的心，參加的學生來自足球隊、籃球隊、繩隊、合唱團的孩子，大部分是太魯閣族，在烈日下揮汗採種也不以為苦。學生說，能替震後的家鄉土地和山林做出努力，是很棒的學習及體驗。

秀林國中校長施淑娟今天受訪說，太管處在去年地震後就與慈濟大學合作種子球計畫，今年加入秀林國中共同設計環境教案「為太魯閣做一件事」，並以秀中學子為試教對象，由學校的山野教師駱昌宏帶領孩子們，本月3日、10日進行原生種植物採集，預計下月7日製作種子球、28日在布洛灣灑種，希望秀林國中成為年年持續的永續課程。

太管處表示，國家公園區位處花蓮秀林鄉，也是太魯閣族人的傳統領域，日治時代開鑿的合歡越古道也是族人開鑿，斷崖深谷的壯麗峽谷景觀吸引國內外遊客，但去年地震造成的峽谷景致變色，為了阻絕銀合歡等強勢外來種入侵，去年第一年的種子球計畫優先拋灑在清水斷崖，，部分種子也提供給正進行公路護坡工程的單位，混於植生土中噴在邊坡。

太管處指出，計畫今年邁入第2年，邀請秀林國中師生加入研發教案，今年完成的種子球將噴灑在布洛灣遊憩區地震後的裸露邊坡，未來教案開發完成後，將開放民眾和遊客體驗製作原生植物種子球，讓太管處的峽谷邊坡工程有種子球可供灑在邊坡，讓太魯閣重現青山綠水。

秀林國中師生與太管處志工、慈濟大學團隊前往採集五月結種子的台灣原生種知本飄拂草種子，將用於製作種子球。（秀林國中提供）

秀林國中師生與太管處志工、慈濟大學團隊前往採集五月結種子的台灣原生種知本飄拂草種子，將用於製作種子球。（秀林國中提供）

秀林國中師生頂著大太陽採集原生植物種子，天氣熱揮汗如雨仍顯露出開心和滿足的笑容。（秀林國中提供）

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