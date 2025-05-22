中火「火力全開」說引關切 龍井區里長要求燃煤比下降

中火（圖）燃煤空污引發居民關切。（圖由龍井區麗水里長陳耀墩提供）

2025/05/22 13:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕核三廠2號機在17日晚間除役後，台中市長盧秀燕接連提出台電台中發電廠（簡稱中火）能發電的9部燃煤機組這幾天「火力全開」，引發中火所在地、龍井區麗水里居民關切空污，里長聯誼會要求中火燃煤比例逐年下降，並在明年依承諾拆除一、二號燃煤機組。

核三廠2號機除役，各界關心台電火力發電現況，根據台電官網「今日電力資訊」，今天（22日）燃煤（Coal） 、燃氣（LNG）發電佔比超過5成，為最大發電量來源，而中火在17日起夜間發電量約4000MW至4200MW間，相較核電除役前3日（2300MW至2600MW）多，與去年同期平均發電量約2500MW也多，引發燃煤機組「火力全開」空污疑慮。

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龍井區里長聯誼會長張文慶、副會長劉克俊及總幹事陳耀墩趕往與台中發電廠長湯榮清協商，張文慶今天強調，地方人士嚴格監督電廠，要求需逐年下降燃煤比例，而燃氣機組在今年7月試營運後，明年需依承諾規劃拆除一、二號燃煤機組。

龍井區里長聯誼會向中火提出訴求包括，核三廠二號機停機後，台中發電廠承諾不會增加燃煤用量，今年燃煤用量不超過2024年，至於燃氣機組7月試運轉後，依計畫逐年下降用煤量，以及明年一號燃氣機組正式商轉後，依承諾規劃拆除一、二號燃煤機組。

台電表示，台中電廠新燃氣機組更新計畫，新1號機預計年底正式加入供電行列，可再提供低碳、低空污穩定電力，而既有部分燃煤機組也將對應拆除及轉為備用。

龍井區里長聯誼會長向台中發電廠長湯榮清（左2）提出4項訴求。（圖由聯誼會提供）

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