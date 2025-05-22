揭曉高溫超導體形成前機制 陽明交大團隊研究登國際期刊

陽明交大教授仲崇厚（中）研究團隊，包括阮文浩博士後研究員（左）、Dr. Kim Remund博士後研究員（右）等人。（圖由陽明交大教授提供）

2025/05/22 13:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕科學家一直在尋找零電阻、無能量損耗的超導體。近日陽明交大電子物理系教授仲崇厚研究團隊，成功解開銅酸鹽中奇異金屬量子臨界狀態的形成機制，獲刊英國物理學會出版的國際頂尖期刊《Reports on Progress in Physics》（物理學進展報告），更登上焦點報導被列為瀏覽次數最多論文。

普通金屬在導電過程中，電子會互相碰撞產生阻力並導致能量損耗；相對地，超導體能實現零電阻且完全抗磁，大幅降低能量損失。然而材料要達到這種理想狀態，必須在「超導臨界溫度」以下才能實現。因此科學家不斷試圖提升超導臨界溫度，期望找到能在室溫常壓下也能維持超導狀態的材料。

請繼續往下閱讀...

而銅酸鹽高溫超導體，是目前在常壓下擁有最高超導臨界溫度的材料，也是最接近室溫超導的候選者，但其背後的超導形成機制至今仍是物理界重要待解之謎。

仲崇厚指出，銅酸鹽材料在進入超導狀態前，會呈現一種特別的「奇異金屬態」，電阻隨溫度降低而線性下降。這種狀態與傳統金屬完全不同，其形成機制之謎困擾了物理界近40年。

仲崇厚說明，當溫度持續降低到超導溫度以下時，「奇異金屬態」即演變為「高溫超導態」。因此「奇異金屬態」被視為是高溫超導體形成的前身，越來越多物理學家認為，破解奇異金屬態的成因是解開高溫超導體機制的關鍵。

研究團隊提出了「量子臨界糾纏態」 即奇異金屬本質的創新理論。仲崇厚表示，在量子臨界點附近，材料會出現劇烈的侷域電荷擾動，使所有電子的自旋與電荷同時與上述兩種量子態產生量子糾纏，形成「普朗克奇異金屬態」，在此階段，電子間的碰撞機率與溫度呈線性正比，這種奇特的量子臨界糾纏狀態正是進入高溫超導前的關鍵階段。

仲崇厚教授認為，解開高溫超導體中奇異金屬之謎有助於了解提升超導溫度所需的條件，並有機會進一步設計出在室溫常壓下也能超導的材料，為人類節能減碳及環境保護議題做出重要貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法