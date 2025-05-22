成龍濕地水位太深水鳥無法落腳 雲林官民合作讓牠們回來

水位調控讓水位降低後，水鳥在淺水、裸露泥灘地駐足。（林業保育署南投分署提供）

2025/05/22 12:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖鄉成龍濕地生態豐富，近幾年因水位偏高，水鳥活動空間受限，農業部林業及自然保育署南投分署與雲林縣府、成龍社區合作啟動「水位調控」，即每日退潮時開啟蚶子寮大排2座竹日心水門自然排水，經2次試驗發現水位降低後水鳥回來了，且增幅達8成以上。

成龍濕地原本是一片地勢低窪的農地，因超抽地下水地層，造成嚴重下陷，又接連受到颱風侵襲海水倒灌，原有約100公頃農地逐漸演變成現今的鹽分沼澤濕地，因地形為農田與魚塭混合，深淺交錯，形成多樣化棲地環境，不同季節吸引不同鳥種駐足，也成為候鳥遷徙過境的中繼站。

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南投分署指出，成龍濕地主要功能是蓄洪調節，因此會接收周邊魚塭替換養殖尾水，原來水門設計為重力排水，所以遇漁民頻繁換水時因進水大於出水導致濕地水位上升，進而造成泥灘地裸露時間不足，水鳥活動空間受限，村民也多次反應，濕地水太深水鳥沒地方落腳。

南投分署表示，成龍濕地是國土生態綠網彰雲海岸濕地保育軸帶的重要推動區域，村民在「里海社區韌性評估工作坊」也反應濕地水太深水鳥沒地方落腳，南投分署2023年與縣府、成龍社區啟動成龍濕地水位調整計畫，在今年2月與3月各進行1次調控試驗，調控方式採低干擾設計，在每日退潮期間開啟蚶子寮大排2關鍵水門自然排水，同時在調控區內架設水尺由成龍社區協助記錄，並由農業部生物多樣性研究所監測鳥況。

南投分署說，水位調降後水鳥數量大幅增加逾8成，共記錄到46種鳥類，包括常見鳥種蒼鷺、大白鷺、小白鷺、高蹺鴴、反嘴鴴、青足鷸、紅嘴鷗及琵嘴鴨等，均偏好淺水或裸露泥灘地，是濕地生態多樣性的代表性指標。

南投分署長李政賢指出，經過2次試驗看見濕地「調一點水」，就能「引來更多生命」，南投分署已規劃自今年起每年9月至隔年3月期間，每月定期執行水位調控，期望長時間維持適當的水位，營造更友善棲地吸引更多鳥類駐足。

水位調控讓水位降低後，水鳥在淺水、裸露泥灘地駐足。（林業保育署南投分署提供）

針對成龍濕地水位偏高水鳥活動空間受限問題，林業保育署南投分署與雲林縣府、成龍社區啟動水位調控措施，調控區內架設水尺。（林業保育署南投分署提供）

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