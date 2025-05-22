也是台日友好！愛蝶日本人40年來埔里50次賞蝶

吉川浩司手機拍的青帶鳳蝶吸水照片。（吉川浩司提供）

2025/05/22 13:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里曾有「蝴蝶王國」之稱，蝴蝶種類繁多，日本人吉川浩司40年前開始到埔里、仁愛一帶尋蝶、賞蝶，40年已到台灣50次，他說，早年捕蝶當標本，現已單純賞蝶，今年又來埔里、仁愛賞蝶，埔里和仁愛蝴蝶與早年無法相比，幸好聽說埔里大量種植蝴蝶食草、蜜源進行復育，所以仍會繼續來埔里賞蝶。

79歲高齡的吉川浩司，是名古屋人，大學畢業從商，因皮包貿易來台，客戶帶他到花蓮，他首次在太魯閣看到台灣的蝴蝶，當時認識一位台灣導遊，跟他介紹埔里是蝴蝶王國，他便託導遊幫忙訂埔里旅館，開始展開埔里賞蝶之旅。早年很多埔里人在捕蝶，要什麼蝴蝶都能捕捉，生態觀念進步後，自己不捕蝶，單純賞蝶。

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40年前開始每年到台灣賞蝶，吉川到今年為止來台灣賞蝶50次，何處有蝴蝶就往那裡走，其中埔里、仁愛是最常拜訪的地方，去年、今年都到埔里，也是名古屋大學畢業的鎮寶大飯店董事長祕書張家銘負責接待他，吉川跟張家銘表示，前年重回墾丁賞蝶，但是墾丁大量開發，待了一天就離開，今年到仁愛翠峰尋蝶未果，南山溪入口尋蝶，看到很多房子後沒有再前進，讓他覺得惋惜。

吉川浩司說，幸好埔里大量種植食草、蜜源植物，大力復育蝴蝶，未來還是會再來埔里賞蝶，希望埔里重現蝴蝶王國的美景。

吉川浩司拍的琉璃莢蝶。（吉川浩司提供）

台灣黑星小灰蝶。（吉川浩司提供）

張家銘（站者）贈送他畫的蝴蝶給吉川浩司。（鎮寶大飯店提供）

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