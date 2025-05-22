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    新北瓦磘溝化身環教場域 綠書店攜手環保局推親子工作坊

    綠書店經營者楊宗翰、也是瓦磘溝巡守隊長，帶領親子們深入探索瓦磘溝的自然生態。（記者翁聿煌攝）

    綠書店經營者楊宗翰、也是瓦磘溝巡守隊長，帶領親子們深入探索瓦磘溝的自然生態。（記者翁聿煌攝）

    2025/05/22 12:53

    〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市永和區的「瓦磘溝」，從原本的清澈小溪被污染成臭水溝，再整治回復原狀，已成為環境教育推廣的重要場域，新北市環保局攜手「綠書店」舉辦「親子環境教育工作坊」，透過繪本導讀、文史走讀、水巡守體驗及戶外實境遊戲，帶領小朋友及爸爸、媽媽，用眼睛觀察、用腳步探索、用行動守護水環境。

    綠書店經營者之一的楊宗翰、也是瓦磘溝巡守隊長，他在偶然機會下注意到書店旁這條不起眼的水溝，竟然過去曾是運輸要道，他因此深入探究瓦磘溝的歷史與變遷，並於2020年號召夥伴投入河川守護行動，出版環境繪本《醜泥怪》，希望孩子們從閱讀中了解家鄉的河川與土地。

    2023年起，楊宗翰更帶領綠書店團隊加入新北市河川巡守行列，並與在地學校合作推動「校園水巡隊種子培訓計畫」，認養鄰近河段，定期巡檢，學生們不僅將巡檢工作融入日常，還積極帶動家人參與，甚至投入如「幫河川量體重」路跑淨溪等大型行動，以實際行動守護河川、預防水污染。

    社區居民共同期待讓「瓦磘溝」重現多樣生態面貌，並藉由教育推廣喚醒更多人關心環境，實踐與自然共榮的理念，環保局與綠書店舉辦親子工作坊，內容兼具教育性與趣味性，課程安排豐富，活動首先由環境教育繪本故事志工老師林菲菱專業演繹繪本《瓦磘溝－奇幻大冒險》，介紹河川歷史與生態，再透過「文史走讀」深入探索瓦磘溝的自然生態、歷史發展與當前環境挑戰，學習水質淨化技術、生物多樣性及保育策略。

    工作坊透過解謎遊戲，引導親子在遊戲中學習文化、生態與歷史知識。（記者翁聿煌攝）

    工作坊透過解謎遊戲，引導親子在遊戲中學習文化、生態與歷史知識。（記者翁聿煌攝）

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