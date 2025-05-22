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    台南大型龍舟賽冠軍1萬獎金選手傻眼！ 體育局：獎金將加碼

    台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日登場，今年大型龍舟因只有9隊報名，冠軍獎金也有1萬元，體育局將再加碼1萬元。（南市府提供）

    台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日登場，今年大型龍舟因只有9隊報名，冠軍獎金也有1萬元，體育局將再加碼1萬元。（南市府提供）

    2025/05/22 11:46

    〔記者蔡文居／台南報導〕2025台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至5月31日在台南運河登場，南市議會國民黨團今天指出，台南大型龍舟冠軍獎金，在六都排名墊底，今年只有9隊報名，冠軍獎金也只剩1萬元，很多選手看到獎金，都頭上三條線。如果台南大型龍舟賽再不積極投注資源，全國歷史最悠久的大型龍舟奪標搶旗畫面將成絕響，也阻斷有意參加國際龍舟賽事選手競技之路。

    南市體育局長陳良乾表示，龍舟賽獎金是根據報名的隊數核算，因今年大型龍舟賽只有9隊參加，所以冠軍獎金只有1萬元，但該局也有聽到獎金過低的聲音，但因原來的獎金都已經公佈了，所以今年以加碼的方式來增加獎金，前3名依序再加碼增加1萬、5千、3千元。而明年剛好運河通航100年，所以會擴大舉辦，並提高獎金，以吸引更多龍舟隊伍來參賽。

    南市議會國民黨團書記長林燕祝、市議員蔡宗豪、李中岑、王家貞、盧崑福等人質疑，為何台南市龍舟賽參賽隊伍不增反減？大型龍舟賽獎金今年冠軍更只有1萬元，總參加隊數只有121隊，其中大型龍舟組男子組9隊，相較台北市的200多隊，大型龍舟組有男子組28隊、女子組12隊、混合組48隊，台南明顯少很多。

    國民黨團指出，民眾反映，看到台南市的獎金，想組隊參賽的熱情就被澆熄了。台南市龍舟賽預算都有1千多萬元，為何大型龍舟賽獎金今年冠軍更只有1萬元？錢花到哪裡去呢？今年標案750萬、火舞表演85萬、轉播150萬等，但最重要的獎金只有50萬元。去年大型龍舟男子組還有15隊，今年只剩9隊。大型龍舟賽有槳手、舵手、標手、鼓手、領隊、教練和隊長，這麼多人的團隊戰績，冠軍只有1萬元，難怪選手頭上三條線。

    南市國民黨團指出，民眾反映看到台南市龍舟賽獎金，想組隊參賽的熱情就被澆熄了。（南市國民黨團提供）

    南市國民黨團指出，民眾反映看到台南市龍舟賽獎金，想組隊參賽的熱情就被澆熄了。（南市國民黨團提供）

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