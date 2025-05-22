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    白沙屯媽祖今開爐 豐原梅花冰雪糕免費結緣

    白沙屯居民柯亞秝在廟埕前販售梅花冰雪糕，被稱為「梅花冰姊姊」，在媽祖開爐期間免費分送雪糕。（記者張軒哲攝）

    白沙屯居民柯亞秝在廟埕前販售梅花冰雪糕，被稱為「梅花冰姊姊」，在媽祖開爐期間免費分送雪糕。（記者張軒哲攝）

    2025/05/22 11:39

    〔記者張軒哲／台中報導〕白沙屯媽祖進香活動結束後，結束12天的閉關儀式，今日（22）日凌晨0時40分舉辦開爐儀式。昨日傍晚過後，拱天宮湧入人潮，台中市豐原梅花冰棒業者游婷雅與拱天宮廟前的店家柯亞秝連續15年免費分送冰棒，今年陸續送出約3千支，用消暑沁涼冰棒與信眾結緣。

    白沙屯媽祖進香遶境活動逐年盛大，今年吸引近33萬信眾簇擁「粉紅超跑」鑾轎南下遶境，鑾轎回到白沙屯拱天宮，媽祖回宮後，廟方放下紅色布幔，進行為期12天的閉關儀式，今日凌晨0時40分舉辦開爐儀式，昨晚各地信眾湧入白沙屯，也有許多店家與居民設置點心攤，讓信眾分享。

    白沙屯居民柯亞秝多年來在廟埕前販售豐原在地生產的梅花冰雪糕，被稱為「梅花冰姊姊」，她與業者合作，並邀集其他親友贊助，在起駕、回鑾與開爐活動期間，免費分送梅花冰棒，許多信眾每年都來領取，柯亞秝說，讓媽祖請客啦，不少信眾吃過之後，來廟裡參拜，會專程來購買。

    游婷雅說，梅花冰雪糕以梅花可愛造型，搭配繽紛色彩，在地生產製作，深受消費者喜愛，很開心每年可以提供梅花雪糕分送媽祖信眾。

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