為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    說明高鐵延伸宜蘭案 鐵道局長閉門會議挨批黑箱

    高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明。（資料照）

    高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明。（資料照）

    2025/05/22 12:52

    〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭相關簡報，卻採取閉門會議，禁止民眾與媒體參加；高鐵延伸宜蘭督聯盟抨擊鐵道局不願傾聽民意，嚴正譴責黑箱摸頭大會。

    聯盟指出，高鐵延伸宜蘭攸關地方發展與百姓生活，卻至今缺乏透明、公正的溝通機制，鐵道局3月5日在宜蘭大學唯一一場的公聽會，路廊經過的頭城、礁溪居民幾乎都未獲通知参加，內容草率；宜蘭縣議會33位議員，不分黨派全體連署，「要求交通部加開公聽會詳加說明」。

    鐵道局長楊正君今天上午11點，親自出席宜蘭縣議會，就高鐵延伸案向縣議員簡報，但會議卻拒絕媒體進入，並排除公民團體與地方居民參與。聯盟批評，局長可以安排時間與議員閉門會議，卻無膽面對宜蘭縣民，讓高鐵案資訊與討論處於「見不得光」狀態，試問是在害怕什麼？

    聯盟表示，民間團體、地方居民與各領域專家學者，早已對高鐵案提出多項質疑，至今交通部與鐵道局未曾提出具體回應或解方，聯盟嚴正呼籲，1.宜蘭縣議會應秉持民意代表職責，要求鐵道局公開說明並回應各界疑慮。2.立即召開2場以上真正開放、公正、具實質內容的公聽會，讓人民有發聲的空間。3.鐵道局應正視聯盟提出的「七大缺失」，重新進行完整且客觀的可行性評估。

    聯盟再次重申訴求：拒絕黑箱，拒絕草率，拒絕不透明的高鐵延伸案決策！交通部應回到人民面前，面對民意，重新做出真正有益地方的決定。

    高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明，閉門會議挨批黑箱。（記者游明金攝）

    高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明，閉門會議挨批黑箱。（記者游明金攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播