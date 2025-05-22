說明高鐵延伸宜蘭案 鐵道局長閉門會議挨批黑箱

高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明。（資料照）

2025/05/22 12:52

〔記者游明金／宜蘭報導〕交通部鐵道局長今拜會宜蘭縣議會，說明高鐵延伸宜蘭相關簡報，卻採取閉門會議，禁止民眾與媒體參加；高鐵延伸宜蘭督聯盟抨擊鐵道局不願傾聽民意，嚴正譴責黑箱摸頭大會。

聯盟指出，高鐵延伸宜蘭攸關地方發展與百姓生活，卻至今缺乏透明、公正的溝通機制，鐵道局3月5日在宜蘭大學唯一一場的公聽會，路廊經過的頭城、礁溪居民幾乎都未獲通知参加，內容草率；宜蘭縣議會33位議員，不分黨派全體連署，「要求交通部加開公聽會詳加說明」。

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鐵道局長楊正君今天上午11點，親自出席宜蘭縣議會，就高鐵延伸案向縣議員簡報，但會議卻拒絕媒體進入，並排除公民團體與地方居民參與。聯盟批評，局長可以安排時間與議員閉門會議，卻無膽面對宜蘭縣民，讓高鐵案資訊與討論處於「見不得光」狀態，試問是在害怕什麼？

聯盟表示，民間團體、地方居民與各領域專家學者，早已對高鐵案提出多項質疑，至今交通部與鐵道局未曾提出具體回應或解方，聯盟嚴正呼籲，1.宜蘭縣議會應秉持民意代表職責，要求鐵道局公開說明並回應各界疑慮。2.立即召開2場以上真正開放、公正、具實質內容的公聽會，讓人民有發聲的空間。3.鐵道局應正視聯盟提出的「七大缺失」，重新進行完整且客觀的可行性評估。

聯盟再次重申訴求：拒絕黑箱，拒絕草率，拒絕不透明的高鐵延伸案決策！交通部應回到人民面前，面對民意，重新做出真正有益地方的決定。

高鐵延伸宜蘭，鐵道局今到宜縣議會拜會說明，閉門會議挨批黑箱。（記者游明金攝）

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