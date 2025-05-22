總統教育獎名單出爐 60名小勇者綻放生命光芒

新竹市曙光女中學生彭宥彤11歲時診斷罹患腦瘤，連久坐都很困難，但她努力參與拳擊有氧競賽、大會操競賽，編織手鍊在校慶園遊會義賣，還取得禪繞教師認證資格，展現對生命的珍惜與熱情。（圖由教育部提供）

2025/05/22 11:20

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今（22）日公布2025年總統教育獎，獲獎的60名學生在各自辛苦的生命中綻放勇敢的光芒，其中，新竹市曙光女中學生彭宥彤11歲時診斷罹患腦瘤，歷經開刀及化療等後，腎功能、聽力、手部書寫功能、肢體動作和協調都受到影響，連久坐都很困難，國中幾乎都在醫院度過，高中仍常要以輪椅代步，但她努力參與拳擊有氧競賽、大會操競賽，編織手鍊在校慶園遊會義賣，還取得禪繞教師認證資格，展現對生命的珍惜與熱情，將於7月4日在總統府舉行頒獎典禮。

彭宥彤把癌症飲食衛教資料繪製成繪本，並以「低微生物飲食法的應用」作為探究主題撰寫小論文，還主動參加全國性「自主學習論壇分享會」，在抗癌住院時，「床邊老師」會幫她上課，她說，未來她希望用生命歷程和禪繞畫來療癒病童。

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高雄師範大學蔡奕琳罹患「軟骨發育不全症」，但她相信「身體限制從未能定義她」，去年成為台灣史上首位參加巴黎帕運SH6級女子單打選手。此外，台北商業大學林育夙二度獲獎，天生沒有雙手，以腳代手，高中畢業後獨自到台北求學，他相信「授人以魚，不如授人以漁」，以樂觀自律訓練以延緩病情，充分展現正向能量。

新北市瑞芳高工林佳勳，出生時診斷雙耳重度失聰、過動和焦慮，但他說，第一次接觸羽毛球時，雖聽不見球拍擊中羽球的聲音，卻能感受那股瞬間的力量與快感，從那天起，打羽球成為他人生的夢想，去年成功代表台灣參加世界聽障青年運動會，並奪得羽球單打銀牌和混雙金牌，為國爭光。

桃園市大崗國中陳婕渝為中度自閉症與注意力缺失症、先天性高度散光，國小受到全身40％嚴重燒燙傷，兩度病危，至今仍努力復健，但她從未放棄，跟著媽媽四處當志工，國中時完成她人生經歷的繪本，目前也擔任燒燙傷繪本志工培訓課程的講師，她說，受傷並不可怕，可怕的是內心的不安。另，台東縣豐田國中邱奇希是腦性麻痺患者，走路需要輔具支撐，但在老師們的支持下，他勇敢穿上釘鞋跑步，去年參加全國身心障運動會，創下全國紀錄。

彰化縣線西鄉曉陽國小許博彥因天生黃斑部病變致全盲，患有慢性腎臟疾病，雖然看不見，但他熱愛鑽研電腦硬體與軟體，用平板拍攝和堂弟玩戰鬥陀螺的影片，並上傳到自己的YT頻道。而台南市歸仁國小學生潘聖捷失去雙腳，幼時爸爸去世，但他以創新發展獨特的舞蹈，拿下台南市特殊教育學生才藝比賽個人組特優殊榮。

台南市歸仁國小學生潘聖捷失去雙腳，幼時爸爸去世，但他以創新發展獨特的舞蹈，拿下台南市特殊教育學生才藝比賽個人組特優殊榮。（圖由教育部提供）

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