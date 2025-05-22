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    社群發文評論性平案惹議 葉丙成週六演講 主辦單位急喊卡

    葉丙成原訂將於本週六出席的演講活動也臨時喊卡，主辦單位緊急公告稱「因故先行取消」。（圖擷自臉書）

    葉丙成原訂將於本週六出席的演講活動也臨時喊卡，主辦單位緊急公告稱「因故先行取消」。（圖擷自臉書）

    2025/05/22 13:02

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教育部政次葉丙成先前在臉書發文評論台大性平案，引發多校學生不滿，教育部昨依「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的「教育部性別平等教育委員會」調查。在網路上持續有網友發文批評之餘，昨日也傳出葉丙成原訂將於本週六出席的演講活動也臨時喊卡，主辦單位緊急公告稱「因故先行取消」。

    教育部政次葉丙成月前在臉書發文評台大性平事件，遭多校學生抗議。教文委員會全體民進黨立委昨日發出公開聲明譴責教育部，教育部則依「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的「教育部性別平等教育委員會」調查審議。這也是教育部移送政務次長性平調查首例。

    這項消息也再度引發網路熱議，針對葉丙成原本預計將於週六出席新竹市政府舉辦的「教育趨勢講座」，在社群上也有網友揚言要到現場嗆聲或留言抵制，網友聲稱「一起去底下搖頭」、「可以去，但記得嗆聲」。

    「2025新竹好學適性樂學future人才博覽會」昨日也緊急發布公告，指原定將於本週六上午舉辦的次長宣講「因故先行取消」，造成不便，深感歉意。至於博覽會上的竹竹苗區高中職群科大型聯展活動，則是照常盛大舉行！

    葉丙成原訂將於本週六出席的演講活動也臨時喊卡，主辦單位緊急公告稱「因故先行取消」。（圖擷自臉書）

    葉丙成原訂將於本週六出席的演講活動也臨時喊卡，主辦單位緊急公告稱「因故先行取消」。（圖擷自臉書）

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