第1季旅館房價漲27元 住客率成長4.95％也超越疫前

交通部觀光署22日公布2025年第1季旅館營運狀況。（記者蔡昀容攝）

2025/05/22 11:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署今（22日）公布2025年第1季旅館業營運狀況，平均房價3092元，較去年同期3065元增加27元、成長0.88%；住客人次較去年成長4.95%。和疫前相比，本國旅客比成長22.13%，外籍客則恢復73%。

觀光署統計，2025年第1季旅館業住客人次1827.9萬人次，相較2024年同期1741.7萬人次，成長86.2萬人次、成長4.95%。

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其中本國籍旅客部分，今年第1季1320.7萬人次，超越去年同期1270.9萬人次，增加49.8萬人次、成長3.93%；與疫情前2019年同期1081.4萬人次比較，增加239.3萬人次、成長22.13%。觀光署認為，數據顯示國旅在住宿市場中具備穩定的需求與規模。

而外籍住客部分，今年第1季507.2萬人次，較去年同期470.8萬人次，增加36.4萬人次、成長7.73%；2019年同期為693.3萬人次，恢復約7成3，顯示國際旅客市場逐步回溫。

我國旅館業分為觀光旅館、旅館2大類型，觀光署依台灣旅宿網統計，今年第1季旅館業平均房價3092元，較去年同期3065元增加27元、成長0.88%。

觀光署分析，旅館業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。檢視旅館業平均房價影響因素，包含物價成長、每月基本工資漲幅、電價上漲、產業缺工、活動辦理及營運模式改變等原因所致，皆影響旅館房源提供及經營成本。以平均消費者物價指數（CPI）來看，今年第1季平均消費者物價指數漲幅2.18%，其中服務類即漲幅2.09%，顯示整體物價漲幅致經營成本提升。

今年第1季旅館業客房住用率50.42%，較去年同期49.31%，成長2.25%。以縣市表現來看，前五名分別是台北市65.69%、新竹市61.04%、高雄市55.38%、新竹縣55.28%及台中市53.55%。

觀光署分析，各縣市持續辦理地方特色活動，並結合當地文化、季節風光等，吸引國內外旅客前來遊玩，如台北燈節、新竹市十八尖山賞花活動、高雄市冬日遊樂園、新竹走走系列之深度遊程、台中媽祖國際觀光文化節等，皆帶動到訪當地人潮、提升周邊觀光收益，並促進旅客留宿當地。

觀光署「台灣旅宿網」設有優宿專區，提供超過1000個優惠住宿方案供民眾參考；除此之外，觀光署鼓勵旅宿業者提供平日住宿、跨業合作、優惠促銷等住宿方案，並與各縣市政府推廣各地主題活動、旅遊住宿優惠。

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