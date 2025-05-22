找不到工作嗎？ 她50歲靠「這計畫」翻轉人生

婦女再就業計畫不僅補助婦女，也鼓勵雇主提供友善職場與彈性工時，今年上半年自主訓練獎勵的申請至6月3日截止，可洽詢彰化就業中心。（圖由勞動部中彰投分署提供）

2025/05/22 11:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕「我50歲了，還能靠自己再站起來！」來自越南的新住民小云，過去10年為照顧生病的婆婆退出職場，如今透過勞動部勞動力發展署中彰投分署的彰化就業中心，經由「婦女再就業計畫」輔導，不但讓她學會台語、重返餐飲服務業，還一次領取3萬元獎勵金。她開心地說，原本不知道怎麼找工作，還好有這條路可以走！

勞動部推動「婦女再就業計畫」，主打針對因家庭因素中斷職涯的婦女，提供訓練補助與就業媒合服務。中彰投分署統計，從去年（2024）至今年4月底，已協助近600人透過自主訓練獎勵提升職能，並成功讓1300人重返職場。

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新住民小云就是其中一員，她在彰化就業中心就服員的協助下，報名參加文化大學的閩南語課程，順利取得結訓證書，領取2萬元的自主訓練獎勵。之後再透過媒合進入在地的「水森林農場」擔任服務人員，完成就業條件後，再領1萬元的婦女再就業獎勵，累計獲得3萬元獎勵金。

剛回到職場，小云坦言面對點餐、清潔等工作壓力不小，幸好雇主願意耐心指導，「就業獎勵讓我有目標，也是一種支持。」目前她全職工作已穩定，只要繼續工作滿90日，還能再領3萬元。

中彰投分署表示，婦女再就業計畫不僅補助婦女，也鼓勵雇主提供友善職場與彈性工時，今年上半年自主訓練獎勵的申請至6月3日截止。若有民眾想投入職場卻不知從何開始，不妨洽詢彰化就業中心，找到屬於自己的那條路。

中彰投分署統計，近16個月來「婦女再就業計畫」已讓近600人領訓練獎勵、1,300人成功重返職場，新住民小云就是其中之一。（圖由中彰投分署提供）

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