為了黑鮪魚？琉球漁船遭查扣昨晨獲釋 船長曝菲國海警離譜行徑

昇漁豐後昨天在收回釣繩後，因身體不適即返航。（記者陳彥廷攝）

2025/05/22 11:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕琉球籍漁船「昇漁豐號」18日深夜驚傳遭菲國海警登檢，昇號陳姓船長也曝光始末，他指出，當時他們全船才剛下釣繩，卻遭菲國海警在深夜登檢，12人荷槍實彈登船，還逼他們在船上料理黃鰭鮪，要求他們將船上所獲不多的黑鮪魚其中1尾割走腹肉，行徑十分無理。

昇漁豐號於雅米島東北東方13海里（領海為12海里）處進行作業，18日深夜已下完釣繩，深夜已在睡覺，未料卻在18日深夜到19日凌晨間遭菲國海警登船檢查，由於語言不通，對方也未帶翻譯，因此他們在人身自由受限下，被進行單方面的盤查。

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有人數優勢的菲國海警荷槍實彈登檢，陳姓船長和4名印籍漁工嚇到不知所措，只能乖乖不敢動，後續海警還要求開往菲國領海甚至港口，但不知為何最後就在港口外停泊，但他們的人身自由依舊是被侷限在某個船艙，直到立委徐富癸及政府的相關單位介入後才獲釋，非常感謝他們幫忙。

時間接近半天，但菲方在有關詢問方面並未特別要求，陳男向漁會指出，他們好似對鮪魚的美味念念不忘，先是要求陳姓船長料理他們自己要食用的黃鰭鮪供給他們12人食用，甚至意猶未盡，更要陳男片出黑鮪魚的精華腹肉給他們「外帶」，行徑非常離譜。

陳男家屬懷疑，近期菲國海警登檢或攔檢情事較往年升溫，恐怕是菲國於「廣大興」案前後時期，菲國水警對待台灣漁船的態度又故態復萌，陳男指出，當地就是重疊海域，他甚至認為自己比較靠近蘭嶼，由於語言不通，也完全無法知悉他們的要求，但就是實實在在在外海遭遇人身自由受限的情形，外界則盛傳，早年菲國海警會有刻意帶人入港再勒索的情形，不知是否又再度上演。

今年黑鮪季已有不少特殊現象或是新措施，除了菲國海警值勤更為頻繁外，今年也罕見的傳出在綠島附近的海域漁獲量較豐厚，新措施的部分則是有標籤制及總量公告。

本報日前報導，菲國與美國在雅米島曾部署海軍陸戰隊及輜重甚至軍事設備，就是為防堵中國海上勢力的擴張，由於軍隊此時不宜發生任何衝突，因此自然會要求菲國警方嚴加提防，防範中國以任何方式靠近，其中自然就包括中國人喬裝成台灣漁民駛漁船靠近後進行窺探的可能。

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