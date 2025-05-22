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    白沙屯拱天宮開爐 媽祖再展聖顏 百年火缸「取活火」

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    2025/05/22 10:29

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮南下北港朝天宮進香，迎回香火後於22日凌晨0點40分舉辦開爐儀式，由值年爐主取出火缸、倒香灰、開爐，再由虔誠信眾取香灰帶回，如同聖母到北港「取活火」回來，場面熱鬧非凡，也象徵今年南下進香劃上完美句號。

    拱天宮依往例於進香回來的第12天舉行開爐儀式，此時才會打開神房，神房的紅色簾幔重新掀開，睽違已久的媽祖聖顏再度展現。

    待眾人祭拜後，值年爐主從神龕裡取出火缸，把進香迎回的香火一一添加至各殿主爐，完成開爐儀式，象徵祈求媽祖婆繼續庇佑來年平安。

    今年開爐，同樣湧入上千名信眾參與，場面熱鬧非凡，也有不少善心人士準備熟食、熱湯等供大家食用，展現地方熱情。

    自發性組織白沙屯媽祖電視台創辦人駱調彬說，迎香灰用的火缸已有百年歷史，可說是「國寶級」的寶物，也因此，每當南巡前，老師傅還得替火缸糊上保護層，避免回程途中，火缸碰撞損壞。他在網站公開火缸相片，也是凸顯火缸的歷史意義，需要謹慎保護。

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（取自拱天宮直播）

    白沙屯拱天宮開爐，媽祖再展聖顏、百年火缸「取活火」。（取自拱天宮直播）

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