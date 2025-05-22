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    葉丙成涉性平洩密爭議 李忠憲曝昔日「這件事」曾讓他驚訝

    教育部政次葉丙成。（資料照）

    教育部政次葉丙成。（資料照）

    2025/05/22 10:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教育部政次葉丙成先前在臉書發文評論台大性平案，引發多校學生不滿，7名綠委對此發表公開聲明指責，教育部昨（21日）表示，依「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的「教育部性別平等教育委員會」調查。對此成功大學教授李忠憲表示，葉丙成翻車他不感到意外，因為反服貿電信的時候，就有透過台大的朋友去詢問葉丙成是否可以參與連署的可能，但他誠實地回答不能得罪眾多的粉絲，讓李忠憲感到驚訝！

    李忠憲在臉書PO文表示，翻轉教育翻車，不過他不是很驚訝，一開始因為網路上的高人氣，反服貿電信的時候，就有透過台大的朋友去詢問是否可以參與連署的可能，但葉丙成誠實地回答不能得罪眾多的粉絲，讓李忠憲感到驚訝！

    李忠憲指出，他大可只說不方便連署，翻轉教育有沒有用，是正面還是負面，不用推廣到所有學校的教育，去問一下台大電機系歷屆的系主任就很清楚，疫情時間，線上教學軟體Zoom的資安事件，自己曾經撰文批評，後來葉丙成透過成大的同事跟李忠憲解釋，請他撤下那一則貼文。

    李忠憲直言，人真的不能太忙，要留點時間唸書和思考，網路的世界跟人生一樣，一切都是假的，不要太過眷戀，終究都是幻影。我們唯一能握住的，不是聲量，而是真誠。

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