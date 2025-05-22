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晴時多雲

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    今大氣不穩午後雷雨增 週末鋒面直接影響各地陸續轉雨

    今上午期間各地仍是晴時多雲天氣，高溫炎熱且紫外線相當強烈，出門務必要做好防曬措施。（資料照）

    今上午期間各地仍是晴時多雲天氣，高溫炎熱且紫外線相當強烈，出門務必要做好防曬措施。（資料照）

    2025/05/22 10:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）鋒面稍稍接近，尾端延伸至台灣北方海面，雖然沒有直接影響，但大氣不穩定的程度較昨天提高，午後容易有熱對流雲系發展；明（23日）鋒面再次往北遠離，降雨規模縮小，不過週末鋒面南下，這次會直接來到台灣上空，各地陸續都會有短暫陣雨或雷雨機會。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，今上午期間各地仍是晴時多雲天氣，高溫炎熱且紫外線相當強烈，預報紫外線指數都達到過量，甚至是危險等級，出門務必要做好防曬措施，戶外長時間活動，尤其是運動或勞力工作者，要增加休息並補充水分的頻率，避免熱傷害。

    午後容易有熱對流雲系發展，主要是在各地山區，但大台北、東半部的平地位置也有受到影響的機會，並且可能有局部較大雨勢。明天鋒面會再次往北遠離，預估各地仍維持相似的天氣型態，但降雨規模會縮小一些。

    很快地週六鋒面又會再次南下，而且這次會直接來到台灣上空，預估中午左右抵達，從北往南、由西向東陸續都會有短暫陣雨或雷雨機會，比較明顯的雨勢還是偏向在中部以北地區，而且短時強降雨發生機會偏高，民眾可以趁這2天天氣仍穩定的時候巡檢周遭環境的排水設施，預先清除可能阻礙排水的垃圾、落葉等。

    週日（25日）鋒面已經南下到台灣南部至巴士海峽一帶，但大氣環境還是不穩定，預估各地持續有短暫陣雨或雷雨機會，尤其是午後時段在山區附近的雨勢仍然會相當明顯。只有北部地區因為進入鋒面後方，開始受東北風影響，整體天氣狀態相對會比較好一些，以多雲為主、降雨機率降低。

    下週一（26日）鋒面已經減弱遠離，受東北風影響，天氣狀態較為穩定，但預報仍會有華南雲系東移帶來水氣，預估各地雲量還是偏多，但降雨以山區附近較為明顯，且強度也已經降低。下週二（27日）東北風也會開始減弱轉偏東風，各地天氣晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨機會。

    下週三（28日）天氣又會開始變化，隨著西南季風進入南海至華南一帶，台灣附近的水氣會再次增多，逐漸轉為多雲或陰天。週四配合鋒面發展並通過影響，為各地帶來普遍性的陣雨或短暫雷雨天氣，有機會成為今年第一波較為典型的梅雨鋒面，各地都要留意可能有強降雨發生，現階段的預報不確定性仍高，持續追蹤最新的天氣預報資訊。

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