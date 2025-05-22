為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中某科大羽球賽 第1名獎品竟是3支原子筆

    台中一所科大羽毛球社團舉行比賽，獎品引起熱議。（記者張軒哲攝）

    台中一所科大羽毛球社團舉行比賽，獎品引起熱議。（記者張軒哲攝）

    2025/05/22 09:33

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市1所私立科大校內羽球社團舉行羽球賽，日前公布賽事海報，鼓勵校內學生報名揮拍競技，但男單、女單、男雙、女雙、混雙，各組取前3名，獎品僅有原子筆3支、2支、1支，沒有獎金跟其他禮品，引起學生議論，網友笑稱是「金子做的筆嗎」、「我剛好缺原子筆所以去比賽」，校方今日指出，學務處課指組針對社團舉辦活動，有經費可以申請。這個社團自行舉辦的比賽，並未向學校申請經費。

    台灣近年因「麟洋配」連2屆奧運奪金，從事羽球運動民眾增加，這所科大校內羽球社團，邀社團跟校內學生報名參賽，今年預計5月29日開打，報名費100元，男單、女單、男雙、女雙、混雙，各組取前3名，5月1日至5月10日報名，報名人數不多，賽事沒有獎金，但是各組第一名的獎品是原子筆3支引熱議，以網友說「太爛了、是國中生比賽嗎？」、「如果是萬寶龍原子筆就可以」，還有其他學校的網友說，20年前第3名獎品是一桶羽球。

    校方表示，課指組將進一步詢問社長及社團幹部，是否需要相關協助，讓比賽更完善，以鼓勵參賽者，促進運動風氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播