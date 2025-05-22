台中某科大羽球賽 第1名獎品竟是3支原子筆

台中一所科大羽毛球社團舉行比賽，獎品引起熱議。（記者張軒哲攝）

2025/05/22 09:33

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市1所私立科大校內羽球社團舉行羽球賽，日前公布賽事海報，鼓勵校內學生報名揮拍競技，但男單、女單、男雙、女雙、混雙，各組取前3名，獎品僅有原子筆3支、2支、1支，沒有獎金跟其他禮品，引起學生議論，網友笑稱是「金子做的筆嗎」、「我剛好缺原子筆所以去比賽」，校方今日指出，學務處課指組針對社團舉辦活動，有經費可以申請。這個社團自行舉辦的比賽，並未向學校申請經費。

台灣近年因「麟洋配」連2屆奧運奪金，從事羽球運動民眾增加，這所科大校內羽球社團，邀社團跟校內學生報名參賽，今年預計5月29日開打，報名費100元，男單、女單、男雙、女雙、混雙，各組取前3名，5月1日至5月10日報名，報名人數不多，賽事沒有獎金，但是各組第一名的獎品是原子筆3支引熱議，以網友說「太爛了、是國中生比賽嗎？」、「如果是萬寶龍原子筆就可以」，還有其他學校的網友說，20年前第3名獎品是一桶羽球。

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校方表示，課指組將進一步詢問社長及社團幹部，是否需要相關協助，讓比賽更完善，以鼓勵參賽者，促進運動風氣。

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