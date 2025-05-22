今炎熱飆37度高溫 氣象專家曝近一週2波梅雨鋒面來襲

氣象專家指出，今日白天依舊熱如炎夏，高溫仍可能來到37度以上，預估持續到明天仍偏熱。（資料照）

2025/05/22 09:20

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近平地高溫熱翻天，氣象專家指出，今日白天依舊熱如炎夏，高溫仍可能來到37度以上，預估持續到明天仍偏熱。不過明天下午將有第3波梅雨季鋒面南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下週二三天氣好轉，不過下週四又有「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，預估將有明顯降雨，且應防「劇烈天氣」。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫預估仍會達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。至於午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部23至35度、中部22至36度、南部24至37度、東部22至35度。

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吳德榮表示，週六上半天仍偏熱；下午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一受鋒面影響，其結構減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，下週三雲量略增、仍穩定，兩天的午後山區偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日回升。

至於下週四「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，伴隨西南風的增強，有明顯降雨，應防「劇烈天氣」。下週五、六鋒面南移至巴士海峽；下週五南台灣仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區好轉。預估下週六（端午節）各地晴時多雲，氣溫回升，中南部近山區午後有短暫陣雨的機率。

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