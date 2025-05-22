為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今炎熱飆37度高溫 氣象專家曝近一週2波梅雨鋒面來襲

    氣象專家指出，今日白天依舊熱如炎夏，高溫仍可能來到37度以上，預估持續到明天仍偏熱。（資料照）

    氣象專家指出，今日白天依舊熱如炎夏，高溫仍可能來到37度以上，預估持續到明天仍偏熱。（資料照）

    2025/05/22 09:20

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕最近平地高溫熱翻天，氣象專家指出，今日白天依舊熱如炎夏，高溫仍可能來到37度以上，預估持續到明天仍偏熱。不過明天下午將有第3波梅雨季鋒面南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。下週二三天氣好轉，不過下週四又有「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，預估將有明顯降雨，且應防「劇烈天氣」。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫偏高，最高氣溫預估仍會達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑。至於午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部23至35度、中部22至36度、南部24至37度、東部22至35度。

    吳德榮表示，週六上半天仍偏熱；下午起「梅雨季」第3波鋒面南下、伴隨強對流發展、中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下週日、一受鋒面影響，其結構減弱，但仍有小範圍強對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地氣溫微降、北台略轉涼。

    吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬顯示，下週二鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉，下週三雲量略增、仍穩定，兩天的午後山區偶有局部短暫降雨的機率；氣溫逐日回升。

    至於下週四「梅雨季」第4波「移動性」鋒面南下，伴隨西南風的增強，有明顯降雨，應防「劇烈天氣」。下週五、六鋒面南移至巴士海峽；下週五南台灣仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他地區好轉。預估下週六（端午節）各地晴時多雲，氣溫回升，中南部近山區午後有短暫陣雨的機率。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播