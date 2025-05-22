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    葉丙成發文評論台大性平案惹議 吳靜怡：對被害人造成二度傷害

    吳靜怡今指出，葉丙成這名「教育家」儼然成為性騷案的再加害者，更是一名仗勢自己聲量和權勢的欺壓者。圖為葉丙成。（資料照）

    吳靜怡今指出，葉丙成這名「教育家」儼然成為性騷案的再加害者，更是一名仗勢自己聲量和權勢的欺壓者。圖為葉丙成。（資料照）

    2025/05/22 09:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕教育部政次葉丙成先前在臉書發文評論台大性平案，引發多校學生不滿，7名綠委對此發表公開聲明指責，教育部昨（21日）表示，依「性別平等教育法」規定，送交由外部專家學者組成的「教育部性別平等教育委員會」調查。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今日（22日）在臉書發文指出，這名「教育家」儼然成為性騷案的再加害者，更是一名仗勢自己聲量和權勢的欺壓者。

    吳靜怡提到，葉丙成身為教育部次長，卻在臉書上洩露性平案件受害人的姓名與細節，造成二度傷害。吳靜怡提及事件過程，表示葉丙成在自己的臉書粉專發布一段對話截圖，提到台大一名學生的情況，並表示曾將該學生的網路文章轉發給熟識的教授進行了解，但他發文內容卻是洩漏性平案件當事人的個資，引發受害者不滿，受害者要求道歉與刪文，且葉丙成在初期僅修改部分內容遮蓋名字、未刪除貼文，引發更多批評。

    吳靜怡表示，此事件一直到中央大學男學生的影片曝光獲得更多人關注，男學生對著葉丙成高舉「作秀網紅」標語，質疑葉何時針對「洩露並公開性平案受害人名稱」刪文？如何透過權勢知道被害者資訊等問題，葉丙成當下停止演講、中途離場。事後葉丙成才刪文抱歉，但吳靜怡批評葉的道歉內容「用一貫看似有道理的說詞當作回應」。

    吳靜怡強調：「葉丙成公開他人個資影響到當事人，當事人要求刪除文章他不聽，這位網紅高官的粉絲還不斷去攻擊女學生，這位教育家儼然成為性騷案的再加害者！更是仗勢自己聲量和權勢的欺壓者。」

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