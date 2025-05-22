墾丁大街創意「彩色」停車空間 民眾直呼「看攏無啦」

墾丁大街創意「彩色」停車空間引發討論。（屏縣府提供）

2025/05/22 08:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣政府為提升墾丁大街人行觀光環境，於去年底推動「墾丁大街人行空間改善工程案」，針對遊客旺季人潮擁擠、車道占用問題，重新規劃道路配置，並創新設置具特色色塊的臨時停車空間，兼顧日間商家需求與夜間遊客通行安全。此舉雖具創意，卻也引發當地民眾對停車規範認知疑慮，呼籲縣府加強宣導。

屏東縣政府工務處表示，墾丁大街因夜市攤販與人潮密集，遊客常被迫行走於外側車道，影響安全。因此，縣府將原有雙向各2車道縮減為各1車道，騰出空間設置3公尺寬標線型人行道，滿足夜間逛街人潮需求。

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為因應日間商家裝卸貨及民宿接送，縣府向中央申請試辦臨時停車空間計劃，於外側車道鋪設綠色帶狀與淺藍、深藍、黃色等幾何圖形色彩的路面標線，搭配告示牌（臨停限時20分鐘，17:00-23:00禁止停車），讓用路人快速辨識該空間的雙重功能。工務處強調，此設計兼顧實用與美觀，預計5月29日完成告示牌設置。

然而，當地民眾對此特色色塊設計褒貶不一。居民陳先生表示，鮮豔多元的色彩雖吸睛，但外地遊客與業者可能因不熟悉而誤解停車規範，短期內恐引發亂停車爭議。建議縣府透過觀光網站、告示牌或當地廣播加強宣導，明確告知開放與禁止停車時段。屏縣府處回應，將加速完善宣導措施，確保新制順利推行。

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