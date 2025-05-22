週末鋒面報到！今悶熱南部高溫38度 午後各地雷雨機率增

中央氣象署表示，今各地高溫31到36度，南高屏近山區或有38度左右或以上高溫。（資料照）

2025/05/22 06:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（22日）台灣附近風向為偏南至西南風，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生機率，外出請攜帶雨具備用。

氣溫方面，預測各地高溫為31到36度，感受悶熱，中南部近山區局部達36度或以上機率，尤其在南高屏近山區處有較大範圍出現38度左右或以上高溫的可能，外出請注意防曬並補充水分。至於夜晚清晨各地低溫25至26度。

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離島天氣方面，澎湖為晴時多雲，26至32度；金門為多雲時晴，26至32度；馬祖為多雲短暫陣雨，25至29度。此外，清晨及夜晚金門、馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖、金門為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。

明天（23日）各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、南投、嘉義以南、東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

24日清晨中南部地區有零星短暫陣雨，白天起鋒面影響，中部以北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有零星短暫陣雨。

25日鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部氣溫下降，其他地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區並有較大雨勢出現的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨。

26日東北季風影響，各地早晚仍涼；水氣仍多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為局部短暫陣雨後多雲。

27日起東北季風減弱，白天起氣溫回升；27日、28日各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；28日午後北部、東北部及東部地區亦有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 26 ~ 34 28 ~ 34 25 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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