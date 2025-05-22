05/22 各報重點新聞一覽

藍營罷免民進黨基隆市議員涉幽靈連署，檢方掌握領銜人游正義（前者）交保期間與證人碰面，昨向法院聲押游禁見獲准。（資料照，基隆市公共事務學會提供）

2025/05/22 06:30

自由時報

罷綠涉幽靈連署 領銜人羈押禁見 基隆藍營 收押第5人

基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及幽靈連署案，前天再約談罷免民進黨市議員張之豪的領銜人游正義，檢方掌握游獲交保期間與證人碰面，認定游涉犯偽造文書、個人資料保護法等罪，有串證、滅證之虞，昨向法院聲押游禁見獲准；游也成為基檢偵辦藍營死亡連署案以來第五名被羈押的被告。

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共軍在台海大規模軍演是演練 美印太司令：中國正走在危險道路上

美國「華爾街日報」廿日報導，美國與印太廿多個盟邦高層軍官，近期在夏威夷集會，示警中國侵略威脅升高，華府需在印太地區，找出與區域夥伴加強共同因應的方式。

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川普：打造金穹 太空來的也能擋 5.2兆飛彈防禦計畫 陸、海與太空部署

美國總統川普廿日宣布打造保護國家免遭外敵攻擊的「金穹」飛彈防禦系統計畫的細節，包括預計三年內啟用、初期資金二五○億美元與最終成本預估一七五○億美元（約五．二五兆台幣）。

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聯合報

行政院統刪地方補助款25% 引發縣市強烈反彈

立法院刪減中央政府總預算，行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給地方的一般性補助款，刪減率百分之廿五，引發地方強烈反彈。刪減金額以屏東縣的五十二億元最多，其次依序為高雄市、彰化縣及台南市，舉債空間有限的苗栗縣也受嚴重衝擊。

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川普打造金穹系統攔截各式飛彈 拚任內完工

美國總統川普廿日宣布開始打造「金穹」飛彈防禦系統，預計耗時三年並在他任內完工。川普說，金穹將能有效抵禦敵方極音速飛彈、彈道飛彈和先進巡弋飛彈，永久消除對美國本土的飛彈威脅，攔截成功率幾乎百分之百。

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中國時報

彭淮南：反對外匯存底 無償當主權基金

賴清德總統宣示將成立主權基金，中央銀行前總裁彭淮南21日接受本報專訪表示，成立主權基金「茲事體大」，擔任央行總裁時對此事一直抱持開放態度，「我從來沒有擋」，但堅持一定要立專法、成立專責機構管理，且不能無償撥用外匯存底，因新加坡淡馬錫、挪威退休基金在金融海嘯時，都曾出現大額虧損，若沒有立專法，一定過不了立法院這關。

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政次第1人 葉丙成送性平調查

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，談論台大疑似性平事件，洩漏被害者資訊引發爭議。立法院教育及文化委會7位民進黨立委21日發表聯合聲明，要求將葉丙成移送教育部性平委員會調查。葉丙成昨刪除該篇發文，並在臉書發文表示，沒有想到他的善意舉動，卻帶來困擾，誠摯向受到影響的同學道歉。教育部昨日表示，確定將葉丙成送性平會調查審議。

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美國與印太20多個盟邦高層軍官，近期在夏威夷集會，印太司令帕帕羅提到中國去年在台灣周邊軍演頻率和規模，指這是「演練，而非演習。（美聯社檔案照）

美國總統川普20日宣布打造保護國家免遭外敵攻擊的「金穹」飛彈防禦系統計畫，預計3年內啟用，圖右是國防部長赫格塞斯。（路透）

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