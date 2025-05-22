投幣機狂「吐錢」！真相竟是麻雀夫妻築巢孵蛋 洗車場超暖這樣做

彰化縣埤頭鄉洗車場業者打開投幣器發現，一對麻雀夫妻偷偷鑽進去築巢，生了3顆蛋。（民眾提供）

2025/05/22 00:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉有家洗車場出現奇葩景象，1座投幣式充電樁竟「天天吐錢」，每天掉出大量10元硬幣，累積金額高達500元，業者摸不著頭緒。調閱監視器畫面看不出異狀，打開機器才揭曉真相！原來是一對「麻雀夫妻」偷偷鑽進去築巢，為了清出空間育雛，將硬幣從孔洞丟出，意外掀起「銅板雨」。

業者說，顧客陸續反映地上常有10元硬幣可撿，某天甚至撒了一地，前前後後撿到約500元，起初以為是顧客誤投，直到發現有麻雀頻繁進出孔洞，才起疑心，打開機器驚見鳥巢，裡頭還有3顆蛋。

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「看到蛋的那刻，決定讓牠們安心築巢育雛。」業者說，從未遇過這種情況，原本想清除鳥巢，但見到蛋後不忍破壞。麻雀可能覺得機器內部像鐵皮屋，才選擇這裡安家，硬幣掉落應是牠們為了騰出空間「清理」出來。他們隨即拔除電源，貼上「故障」告示，讓鳥爸鳥媽可以安心孵蛋育雛，雛鳥可以破殼成長。

業者笑說，這段時間他與員工每天「偷觀察」進度，3隻小麻雀日前終於孵出，張嘴討食的模樣萌翻，員工們也沉浸在牠們「啾啾」叫聲中，充滿溫馨樂趣。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，都市化環境讓野鳥築巢更具創意，巢築在投幣機內相當罕見，應是麻雀認為裡面安全、溫暖。他稱讚業者做法妥當，建議可保留鳥巢到雛鳥離巢，時間約1個半月；之後再封住孔洞，避免再有鳥類誤入。

彰化埤頭洗車場投幣式充電樁天天吐硬幣（圖下），每天掉出大量10元硬幣，原來是有麻雀鑽進去築巢（圖上）。（民眾提供）

3隻小麻雀順利孵出，張嘴討食模樣萌翻。（民眾提供）

業者打開投幣機驚見鳥巢，裡頭還有3顆蛋。（民眾提供）

麻雀夫妻從投幣器下方孔洞鑽進去築巢。（民眾提供）

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